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Un arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Bolzano. Un uomo di 39 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce da un centro commerciale del capoluogo, aggredendo un addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire.

Il caso a Bolzano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno di un noto centro commerciale di Bolzano.

Il protagonista della vicenda è un cittadino italiano, residente in città, che si è reso responsabile di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti: il tentativo di furto e la reazione violenta

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato notato dal personale di vigilanza mentre occultava diversi prodotti all’interno di una borsa. Dopo essersi diretto alle casse, ha pagato soltanto una bottiglia d’acqua, tentando così di eludere i controlli e portare via la merce senza pagarla.

La situazione è precipitata quando, fermato dalla sicurezza, il soggetto ha reagito con violenza, spintonando e colpendo l’addetto alla vigilanza nel tentativo di guadagnare la fuga.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto

La fuga dell’uomo è stata però di breve durata. Sul posto erano presenti, fuori servizio, una poliziotta e due Carabinieri, che si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del sospettato.

L’inseguimento si è concluso nei pressi dell’uscita del centro commerciale, dove il fuggitivo è stato bloccato anche grazie all’arrivo tempestivo di una pattuglia della Squadra Volante, intervenuta dopo la segnalazione degli esercenti.

La perquisizione e il ritrovamento degli arnesi da scasso

Una volta condotto in Questura, il 39enne è stato sottoposto a perquisizione personale.

Gli agenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità una tronchese da scasso lunga 48 cm e una tenaglia in metallo di 18 cm. Gli oggetti, ritenuti strumenti atti allo scasso, sono stati sequestrati.

Le accuse e le conseguenze

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio ha destato particolare attenzione per la prontezza con cui le forze dell’ordine, anche fuori servizio, sono intervenute a tutela della sicurezza pubblica.

Il contesto e le reazioni

L’episodio, avvenuto nel cuore di Bolzano, sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra personale di vigilanza privata e forze dell’ordine.

La presenza di agenti e militari anche fuori servizio si è rivelata determinante per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente e per assicurare il responsabile alla giustizia.

IPA