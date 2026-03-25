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Un arresto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Venezia nel pomeriggio di lunedì quando una giovane donna straniera è stata fermata per tentato furto in concorso all’interno di un negozio di un centro commerciale di Marghera. La donna è stata trovata in possesso di diversi capi di abbigliamento ancora dotati di placca antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 900 euro. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione di furto in atto.

Tentato furto a Marghera

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì, quando la Squadra Volante della Questura di Venezia è intervenuta prontamente presso un centro commerciale di Marghera, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso in un negozio di abbigliamento.

Gli agenti sono stati allertati da una chiamata che segnalava un furto in atto. Un addetto alla sicurezza aveva notato due giovani donne, entrambe con due borse contenenti numerosi capi di abbigliamento, che si dirigevano rapidamente verso l’uscita del negozio con un atteggiamento sospetto. Una delle due, accortasi di essere stata scoperta, ha abbandonato le borse poco prima di uscire e si è data alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. L’altra ragazza, invece, è stata fermata e bloccata dal personale di sicurezza e dagli agenti intervenuti.

Il controllo e il rinvenimento della refurtiva

La giovane donna fermata è stata sottoposta a controllo dagli operatori della Polizia di Stato. Durante la perquisizione sono stati trovati diversi capi di vestiario che non erano stati privati delle placche antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 900 euro. Tutta la merce è stata recuperata e restituita al negozio.

La donna, di nazionalità straniera, è stata quindi tratta in arresto per tentato furto in concorso e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA