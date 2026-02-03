NOTIZIE
Tenta un furto in un supermercato e aggredisce un dipendente a Pisa, arrestato un 33enne

A Calcinaia un uomo di 33 anni è stato arrestato per rapina impropria dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato durante la fuga.

Un arresto per rapina impropria: questo il risultato finale dell’intervento dei Carabinieri a Calcinaia, in provincia di Pisa, dove un uomo straniero di 33 anni è stato fermato dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato nel tentativo di fuggire con della merce rubata.

Tenta un furto e aggredisce un dipendente a Pisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’episodio si è verificato presso un supermercato di Calcinaia, in provincia di Pisa.

L’uomo, dopo aver prelevato generi alimentari dagli scaffali per un valore complessivo di circa 215 euro, ha cercato di uscire dal negozio senza pagare. Una volta raggiunto nel parcheggio da un dipendente dell’esercizio commerciale il sospettato ha reagito con violenza, colpendo l’addetto con alcuni pugni nel tentativo di assicurarsi la fuga.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Il tempestivo intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera ha permesso di bloccare e immobilizzare definitivamente il 33enne prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

La refurtiva, composta da generi alimentari per un valore di 215 euro, è stata recuperata e restituita immediatamente al supermercato.

Le conseguenze per l’arrestato

L’uomo, di nazionalità straniera, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione si è conclusa senza ulteriori incidenti, grazie alla prontezza dei Carabinieri intervenuti sul posto.

La restituzione della refurtiva

I Carabinieri hanno provveduto a restituire tutta la merce sottratta al supermercato, sottolineando l’importanza della collaborazione tra il personale degli esercizi commerciali e le forze dell’ordine per la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio e i reati predatori.

L’episodio conferma l’attenzione delle autorità verso i fenomeni di furto e aggressione che possono verificarsi nei luoghi pubblici.

Le indagini e la situazione attuale

Le indagini sono coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa che ha disposto per l’arrestato la misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità locale, anche per la violenza con cui è stato perpetrato il tentativo di fuga dopo il furto.

