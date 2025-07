Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto sventato nella notte tra il 3 ed il 4 luglio a Firenze, dove un 49enne di origine marocchina è stato arrestato dalle volanti di via Zara per un tentativo di furto presso un centro di assistenza fiscale nella zona di Novoli. L’uomo è stato colto in flagranza di reato dopo che un residente ha segnalato rumori sospetti. Contestualmente, è stato deferito anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un cittadino residente nella zona ha contattato il 112, riferendo di aver udito forti rumori di vetro infranto provenire dai locali sottostanti del proprio stabile. La tempestiva chiamata ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente in via di Novoli, dove hanno subito notato la porta a vetri d’ingresso del Centro Servizi Novoli completamente divelta.

La scoperta all’interno del centro di assistenza fiscale

Entrati nei locali per ricostruire l’accaduto, i poliziotti hanno percepito ulteriori rumori provenire dalle stanze adiacenti. Addentrandosi, hanno trovato un’altra porta a vetri infranta, probabilmente danneggiata con un tombino in ghisa lasciato nelle vicinanze. L’attenzione degli agenti si è quindi concentrata su uno degli uffici del centro, completamente messo a soqquadro.

L’arresto in flagranza e il sequestro dell’arma

All’interno dell’ufficio, gli agenti hanno sorpreso il 49enne mentre tentava di scavalcare una finestra, stringendo tra le mani due computer portatili. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, nascosto nelle tasche dei pantaloni, che è stato posto sotto sequestro.

I precedenti e le accuse

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. L’uomo è ora in attesa del rito direttissimo, mentre le accuse a suo carico comprendono il tentato furto e il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La presunzione di innocenza

Come sottolineato dalle autorità, l’effettiva responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle ipotesi di accusa dovranno essere valutate nel corso del processo. Al momento, il 49enne è assistito dalla presunzione di innocenza, come previsto dalla legge.

Il ruolo fondamentale della collaborazione dei cittadini

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva del residente ha infatti permesso di sventare un furto e di assicurare alla giustizia un individuo già noto per reati contro il patrimonio. Le autorità invitano la popolazione a continuare a segnalare situazioni sospette, contribuendo così alla sicurezza della comunità.

Le indagini e la sicurezza nella zona di Novoli

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare se l’arrestato possa essere coinvolto in altri episodi simili avvenuti nella zona di Novoli. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio, soprattutto nei quartieri più esposti a questo tipo di fenomeni.

Conclusioni

L’arresto del 49enne rappresenta un importante risultato per la sicurezza di Firenze e testimonia l’efficacia dell’azione coordinata tra cittadini e polizia. Resta fondamentale il rispetto delle garanzie previste per l’indagato, la cui posizione sarà valutata nelle sedi opportune.

IPA