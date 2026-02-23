Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino è stato denunciato per danneggiamento aggravato e inosservanza dell’Ordine del Questore: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso un’enoteca di Via dei Mille, a Parma. L’uomo è stato fermato nella notte del 18 febbraio 2026 dopo una segnalazione di furto in atto.

Tensioni in un’enoteca a Parma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante le ore notturne, quando le pattuglie dell’Ufficio Volanti della Questura sono state allertate per un presunto furto ai danni di un esercizio commerciale situato in Via dei Mille a Parma. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno notato la presenza di un uomo straniero che si trovava nei pressi dell’enoteca segnalata.

Durante il sopralluogo il personale della Polizia ha individuato, appoggiata alla saracinesca del negozio, un’asta di metallo. Secondo quanto ricostruito dagli operatori, l’oggetto sarebbe stato utilizzato dal sospetto per danneggiare la vetrata adiacente alla porta d’ingresso dell’enoteca. L’uomo, che si trovava senza documenti, è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

L’identificazione e la denuncia

In Questura il soggetto è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, risultando essere un cittadino tunisino di 55 anni già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. Inoltre è emerso che l’uomo era inosservante dell’Ordine del Questore. Al termine delle procedure di identificazione il cittadino tunisino è stato denunciato per danneggiamento aggravato e per inosservanza dell’Ordine del Questore.

L’operazione della Polizia di Stato si è conclusa con la denuncia dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato e di inosservanza di un provvedimento dell’autorità. L’episodio ha destato preoccupazione tra i commercianti della zona di Via dei Mille, già in passato teatro di episodi simili.

Il contesto e la risposta delle autorità

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini nella segnalazione tempestiva di episodi sospetti, che ha permesso un intervento rapido e il fermo del presunto responsabile.

L’attenzione resta alta per prevenire ulteriori episodi di furto e danneggiamento ai danni delle attività commerciali della città. L’ultimo episodio, avvenuto in Via dei Mille, conferma la necessità di mantenere alta la guardia contro i reati predatori.

IPA