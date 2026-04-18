Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ai domiciliari, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare per tentata rapina impropria, danneggiamento e lesioni personali. I fatti risalgono al 9 marzo 2026 e sono stati ricostruiti grazie alle indagini avviate dopo la denuncia di una coppia aggredita mentre si trovava in auto con il figlio minore.

Coppia aggredita a Trani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani il 14 aprile 2026, su richiesta della Procura locale.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Corato nei confronti di un giovane appena maggiorenne, ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato, insieme a due minorenni, a una serie di reati ai danni di una coppia di coniugi.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio contestato risale al 9 marzo 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo, in concorso con i due complici minorenni, avrebbe tentato di rubare una borsa da un’autovettura parcheggiata, all’interno della quale si trovavano una donna e il figlio minore.

Il tentativo di furto non è andato a buon fine, ma la situazione è rapidamente degenerata: per garantirsi la fuga e l’impunità, il giovane avrebbe reagito con violenza contro i due coniugi, lanciando pietre e una sedia di legno sia contro di loro che contro le rispettive auto.

Danni e conseguenze per le vittime

L’aggressione ha provocato la rottura del parabrezza di una delle vetture e il danneggiamento della fiancata dell’altra. Le azioni violente hanno avuto conseguenze anche sulla salute della donna, che si trovava in stato di gravidanza: in seguito all’episodio, la vittima ha accusato un malore ed è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti e cure.

L’intera vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità grazie alla denuncia presentata dalla coppia. Le indagini, condotte dal personale del Commissariato di Corato, hanno permesso di identificare il giovane maggiorenne e di raccogliere elementi ritenuti gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

La misura cautelare è stata adottata in una fase ancora preliminare del procedimento, come sottolineato dalle stesse forze dell’ordine.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la posizione del ragazzo, così come quella dei due minorenni coinvolti, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della magistratura.

IPA