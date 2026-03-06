Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone indagate e misure cautelari eseguite, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Bracciano dove sono stati contestati i reati di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, corruzione e turbata libertà degli incanti. I provvedimenti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura, a seguito di un’indagine avviata nel settembre 2024 e conclusa a luglio 2025 che ha permesso di ricostruire un piano volto ad appropriarsi dei beni di una donna ultraottantenne in condizioni di vulnerabilità.

Le indagini e le misure cautelari a Bracciano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella prima mattinata odierna i militari della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di tre persone.

Per uno degli indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, per un secondo l’obbligo di dimora e per il terzo la sospensione dai pubblici uffici. I destinatari del provvedimento sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, corruzione e turbata libertà degli incanti.

La vittima e il modus operandi

L’indagine, avviata a seguito di una segnalazione dei servizi sociali e della Polizia Locale di Mazzano Romano nel settembre 2024, ha portato alla luce una grave situazione di disagio vissuta da una donna ultraottantenne affetta da problemi fisici e psicologici.

Secondo quanto ricostruito, un uomo italiano di 74 anni, insieme alla propria compagna e con la complicità di un dipendente dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Roma, avrebbe messo in atto un piano per appropriarsi del patrimonio immobiliare e dei beni della vittima.

Le strategie di appropriazione dei beni

Il principale indagato si sarebbe avvicinato alla donna assumendo progressivamente il ruolo di tutore di fatto e subentrando nella gestione delle sue finanze.

Il piano prevedeva l’occupazione indebita di parte dell’immobile e dei terreni di proprietà della vittima, anche attraverso la predisposizione di falsi contratti di locazione. Per evitare interferenze l’uomo si sarebbe avvalso della collaborazione di persone di sua fiducia, garantendo così l’attuazione del disegno criminoso.

L’utilizzo illecito delle risorse finanziarie

Durante le indagini è emerso che la coppia avrebbe utilizzato in modo illecito le carte di credito della donna e operato sui suoi conti correnti, sui quali venivano accreditate la pensione e l’indennità di invalidità.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire circa 286 operazioni effettuate tra il 2022 e il 2025, per un importo complessivo di circa 80.000 euro.

Obiettivi e complicità

L’obiettivo degli indagati, secondo quanto emerso, era acquisire la proprietà dell’immobile della donna per avviare attività commerciali sui terreni e successivamente rivendere il compendio, traendone profitto.

L’operazione sarebbe stata agevolata dalla complicità di un dipendente dell’IVG di Roma, parente della donna indagata. Questi avrebbe tentato di ottenere la gestione della vendita dell’immobile e, fornendo informazioni non veritiere ai potenziali acquirenti, avrebbe favorito l’aggiudicazione dell’asta a un prezzo inferiore al valore di mercato.

La situazione dell’immobile e le irregolarità

L’abitazione e i terreni risultavano sottoposti a procedura di esecuzione immobiliare per alcuni abusi edilizi non sanati.

Il principale indagato sosteneva di possedere la documentazione necessaria per la regolarizzazione degli abusi, elemento che avrebbe utilizzato per rassicurare i potenziali acquirenti e portare avanti il piano di acquisizione.

L’attività investigativa, condotta attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a servizi di osservazione, ha consentito ai Carabinieri di ricostruire nel dettaglio il piano criminoso e di intervenire tempestivamente per tutelare la vittima. Le indagini, sviluppatesi nell’arco di circa dieci mesi, hanno portato all’emissione delle misure cautelari e all’interruzione delle condotte illecite.

IPA