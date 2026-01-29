Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e 400 grammi di hashish sequestrati insieme ad alcune dosi di cocaina e oltre 2000 euro: questo il risultato al termine di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale presso la barriera autostradale di Milano Nord. Due cittadini marocchini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati mentre cercavano di eludere il pedaggio e sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante, provento di attività illecita.

Il controllo alla barriera autostradale di Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nei pressi della barriera autostradale di Milano Nord, sull’Autostrada A8.

Durante un servizio di vigilanza, gli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio hanno notato un’autovettura che si accodava sospettosamente a un altro veicolo nel chiaro tentativo di evitare il pagamento del pedaggio autostradale.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Alla vista degli agenti il conducente dell’auto ha improvvisamente accelerato, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Durante la fuga uno degli occupanti ha lanciato dal finestrino un involucro di cellophane che si è poi rivelato contenere sostanza stupefacente. Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccare il veicolo e a recuperare l’involucro gettato poco prima.

La perquisizione e il sequestro

A seguito della perquisizione personale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 400 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina e una somma di oltre 2000 euro in contanti.

Il denaro, secondo quanto accertato dagli investigatori, sarebbe il provento dell’attività di spaccio condotta dai due uomini.

Gli arrestati e i precedenti

I due fermati, cittadini di origine marocchina di 28 anni e 34 anni, risultano già gravati da precedenti penali e di polizia.

Dopo le formalità di rito, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il bilancio dell’operazione

L’operazione, condotta dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio, si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati sulle principali arterie autostradali, finalizzati a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro di droga e denaro rappresenta un ulteriore colpo alle attività illecite che spesso si sviluppano lungo le vie di comunicazione più trafficate, come nel caso dell’autostrada teatro dell’intervento.

