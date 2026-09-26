Tentano di introdurre fumogeni allo stadio prima della partita, nei guai quattro tifosi del Palermo
Quattro tifosi del Palermo colpiti da DASpo ad Avellino per possesso di fumogeni prima della partita di Serie B: provvedimenti fino a 5 anni.
Quattro tifosi del Palermo sono stati colpiti da provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASpo) ad Avellino, dopo essere stati trovati in possesso di fumogeni prima di una partita. I provvedimenti, emessi dal Questore della Provincia, sono stati adottati a seguito di violazioni della normativa sulla sicurezza negli stadi.
- L'intervento contro 4 tifosi del Palermo
- Il controllo e il ritrovamento dei fumogeni
- I provvedimenti adottati
- Le motivazioni delle misure
L’intervento contro 4 tifosi del Palermo
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti risalgono al 13 settembre, giorno in cui si è disputato l’incontro di calcio “Avellino vs Palermo” valido per il campionato di serie B presso lo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino.
Prima dell’inizio della partita, quattro tifosi della squadra ospite sono stati fermati dagli agenti della Digos della Questura locale.
Il controllo e il ritrovamento dei fumogeni
Durante i controlli di routine effettuati in occasione dell’evento sportivo, i poliziotti hanno individuato quattro supporters del Palermo che occultavano sulla persona cinque fumogeni.
Il possesso di tali oggetti, vietato dalla normativa vigente in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive, ha fatto scattare immediatamente le procedure previste dalla legge.
I provvedimenti adottati
A seguito del deferimento dei tifosi all’Autorità Giudiziaria, il Questore della Provincia di Avellino ha emesso quattro provvedimenti di DASpo.
Nel dettaglio, tre dei destinatari dovranno rispettare il divieto per un anno, mentre per il quarto tifoso la durata del provvedimento è stata fissata in cinque anni. Per quest’ultimo è stato inoltre disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in occasione delle partite del Palermo, sempre per cinque anni.
Le motivazioni delle misure
I provvedimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive e prevenire episodi che possano mettere a rischio l’ordine pubblico.
La presenza di fumogeni, considerati potenzialmente pericolosi, ha determinato l’intervento delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.
L’incontro tra Avellino e Palermo, valido per il campionato di serie B, si è svolto in un clima di particolare attenzione da parte delle autorità, proprio per la storica rivalità tra le tifoserie e per la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza all’interno e all’esterno dello stadio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.