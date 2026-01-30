Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Lascari, in provincia di Palermo, dove due giovani originari della provincia di Catania sono stati fermati in flagranza per truffa aggravata ai danni di un anziano residente. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione del parroco locale, che ha riconosciuto il tentativo di raggiro secondo il noto schema della “truffa del finto carabiniere”.

La tentata truffa in provincia di Palermo

L’operazione è stata portata a termine dalla Stazione di Lascari (Palermo) in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cefalù.

I militari hanno agito prontamente dopo aver ricevuto l’allerta da parte del parroco, che a sua volta era stato contattato dalla vittima, un anziano del posto.

I due uomini, entrambi di 27 anni e originari della provincia di Catania, avevano messo in atto la cosiddetta “truffa del finto carabiniere”. Secondo quanto ricostruito i giovani hanno contattato telefonicamente l’anziano presentandosi falsamente come appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Durante la chiamata hanno riferito alla vittima che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel quale sarebbero stati investiti una donna e un bambino. Con il pretesto di evitare conseguenze giudiziarie e di ottenere l’immediata liberazione del figlio dalla caserma, i due hanno richiesto la consegna di denaro contante e oggetti in oro.

La prontezza dell’anziano

L’anziano, insospettito dalla richiesta, ha deciso di rivolgersi al parroco del paese. Quest’ultimo, grazie anche agli incontri informativi organizzati dai Carabinieri in parrocchia e sul territorio nell’ambito delle campagne di prevenzione delle truffe agli anziani, ha subito riconosciuto il tentativo di raggiro.

Il parroco ha quindi allertato il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri permettendo così un intervento rapido e risolutivo.

L’arresto in flagranza e le indagini

L’intervento immediato dei militari ha consentito di sorprendere i due presunti truffatori proprio mentre stavano per portare a termine il raggiro.

Grazie a questa azione è stato evitato che l’anziano subisse un danno patrimoniale. Gli accertamenti successivi hanno inoltre rivelato che su uno dei due arrestati pendeva già la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Conclusioni

Il caso di Lascari rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini, istituzioni religiose e forze dell’ordine possa rivelarsi determinante nella prevenzione e nel contrasto delle truffe ai danni delle persone più fragili. L’azione coordinata e la prontezza di intervento hanno permesso di sventare un raggiro che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la vittima.

