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Due giovani sono stati arrestati per tentato furto aggravato nella zona industriale di Foligno, dopo essere stati sorpresi dalle forze dell’ordine mentre cercavano di introdursi in un’azienda. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del titolare che, tramite il sistema di videosorveglianza, ha notato la presenza di alcuni intrusi e ha prontamente allertato le autorità.

Tentato furto a Foligno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato la scorsa notte in via delle Industrie, nella zona industriale di Foligno.

Gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava un furto in corso presso un’azienda locale.

La segnalazione e l’intervento tempestivo

Il titolare dell’azienda, grazie al sistema di videosorveglianza, ha notato la presenza di circa sette persone che stavano scavalcando il cancello della proprietà.

Senza perdere tempo, ha contattato le forze dell’ordine, permettendo così un intervento rapido e coordinato.

La fuga e l’arresto dei responsabili

All’arrivo degli operatori i sospetti hanno tentato la fuga. Tuttavia due uomini sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti, nonostante abbiano opposto resistenza. Gli altri complici sono riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

I due giovani, ancora travisati al momento dell’arresto, sono stati sottoposti a perquisizione personale. L’operazione ha avuto esito positivo: gli agenti hanno rinvenuto in loro possesso radiotrasmittenti e torce, strumenti presumibilmente utilizzati per agevolare il furto.

Le conseguenze dell’arresto

Dopo essere stati accompagnati presso gli uffici di polizia, i due sono stati formalmente arrestati per il reato di tentato furto aggravato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Commissariato e del Comando dei Carabinieri di Foligno, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per identificare gli altri complici che sono riusciti a fuggire.

IPA