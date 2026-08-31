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Due giovani di 21 anni sono stati arrestati per tentata rapina impropria aggravata dopo una violenta colluttazione avvenuta in piazza Erbe, a Verona. I fatti si sono verificati il 27 agosto, quando i ragazzi, insieme a un terzo complice rimasto ignoto, hanno cercato di sottrarre merce da alcune bancarelle. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di recuperare la refurtiva e di fermare i responsabili.

La ricostruzione dei fatti a Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è consumato nel cuore di Verona, in piazza Erbe, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una lite scoppiata tra più persone.

Gli accertamenti immediati hanno consentito di chiarire la dinamica: tre giovani si sono avvicinati alle bancarelle della piazza e uno di loro si è impossessato di un paio di occhiali da sole e di un portafoglio da donna.

Il tentativo di furto e la reazione dei commercianti

Il gestore di una delle bancarelle, accortosi del furto, ha individuato uno dei ragazzi e ha tentato di bloccarlo. Da questo gesto è nata una colluttazione, durante la quale il giovane ha opposto resistenza, provocando al commerciante lievi graffi all’avambraccio sinistro.

Nel frattempo, un secondo ragazzo del gruppo è intervenuto per aiutare il complice, afferrando al collo una persona che era accorsa in aiuto del commerciante e causandole difficoltà respiratorie.

La fuga e l’intervento della Polizia

Il terzo componente della banda, rimasto ignoto, ha partecipato alla lite ma è riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo delle Volanti.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita ai commercianti derubati. Gli ulteriori accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di raccogliere elementi utili per ricostruire l’intera vicenda e individuare i due giovani coinvolti.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Al termine delle verifiche, i due ventunenni sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnati presso la Casa Circondariale di Verona Montorio.

Sono in corso ulteriori indagini per identificare il terzo complice.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree più frequentate di Verona, in particolare nelle zone di mercato come piazza Erbe, dove la presenza di numerosi commercianti e turisti rende necessario un costante controllo da parte delle forze dell’ordine.

IPA