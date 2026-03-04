Tentano di rapire un bambino in una scuola di Roma a Cinecittà, messi in fuga dal personale: madre sotto shock

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Paura alla scuola dell’infanzia Il Germoglio delle Idee a Roma, in zona Cinecittà Est. Due uomini avrebbero provato a rapire un bambino: uno sarebbe entrato nel cortile per portarlo via, mentre un presunto complice l’avrebbe atteso in auto. Decisivo l’intervento di una collaboratrice scolastica, che li avrebbe messi in fuga. Sotto shock la madre del giovane studente.

Il racconto della madre

Il tentato rapimento si sarebbe verificato martedì 3 marzo nell’istituto di via Pietro Marchisio.

Secondo Il Messaggero, la madre ha raccontato che “ero dietro a mio figlio, ho visto un uomo avvicinarsi. Gli ha detto ‘Ciao bello’, inizialmente pensavo fosse un papà, poi ho visto la bidella che è uscita subito e lui è scappato”.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il presunto rapitore

Il presunto rapitore è stato descritto come “alto, molto magro e con carnagione olivastra”: aggettivi che tornano molto nei post di diffusi sui social, su Facebook e WhatsApp, dopo l’accaduto.

Forse già noto alle forze dell’ordine (così come dal personale scolastico, vista la reazione immediata della collaboratrice), sarebbe sceso da una Ford grigia, entrando nel cordile e avvicinandosi al bambino.

L’intervento della collaboratrice

L’uomo, messo in fuga dalla collaboratrice, sarebbe immediatamente scappato in auto.

Ad attenderlo nell’auto sembra che ci fosse un complice: “Erano in due, sembrava una cosa premeditata. Abbiamo fatto denuncia alla polizia, ci sono state diverse segnalazioni in zona. Ci hanno detto di prestare massima attenzione e di far mettere le telecamere davanti all’ingresso”, riporta il Messaggero.

Vigili davanti alle scuole

Diversi genitori, su Facebook, hanno scritto di aver visto vigili urbani davanti a più scuole di Roma.

Questo, per esempio, il messaggio di una madre: “Oggi, 4 marzo, ore 8, presenti vigli urbani. Dall’interno della scuola aprono il cancello e chiudono ogni volta che entrano genitori e bambini”.