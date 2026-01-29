Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per tentata rapina impropria aggravata e un ordine di carcerazione eseguito: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 27 gennaio a Rimini presso il centro commerciale “Le Befane”. Due cittadini tunisini sono stati fermati dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza durante un furto, mentre un altro soggetto straniero è stato tradotto in carcere per reati precedenti.

Paura in un centro commerciale di Rimini

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione di furto e aggressione all’interno di un esercizio commerciale situato nel centro commerciale “Le Befane” di Rimini.

Nel pomeriggio del 27 gennaio una pattuglia della sezione Volanti è stata inviata presso il centro commerciale a seguito di una chiamata che segnalava un furto in corso, culminato con una aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato una situazione di forte agitazione tra i presenti, con due uomini stranieri che continuavano a urlare e inveire contro il personale di sicurezza.

Il vigilante, visibilmente scosso e con una ferita alla mano, ha raccontato agli agenti che poco prima tre soggetti avevano acquistato della merce ma avevano destato sospetti per aver nascosto altri articoli non pagati. Alla richiesta di mostrare il contenuto della busta in loro possesso uno dei tre si è dato alla fuga, mentre gli altri due hanno spintonato il vigilante nel tentativo di impedire il controllo.

La colluttazione e l’intervento della Polizia

Ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale il vigilante è stato colpito con un pugno al volto. Nel trambusto diversi scaffali del negozio sono caduti, aumentando il panico tra i clienti.

La versione fornita dal personale di sicurezza è stata successivamente confermata dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno documentato sia l’azione dei sospetti sia il possesso della merce non pagata.

Alla luce dei fatti accertati i due stranieri sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Rimini.

Un altro arresto per reati diversi

Nella stessa giornata il personale della Squadra Mobile – IV Sezione Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso – ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un altro soggetto straniero.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di lesioni personali aggravate, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. È stato tradotto presso la Casa Circondariale locale, dove dovrà scontare una pena di due anni.

L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze peggiori per il personale di sicurezza e i clienti del centro commerciale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati.

IPA