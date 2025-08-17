Tentano di rubare un'auto a Nardò e aggrediscono la polizia che li scopre, un arresto e due denunce

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tentano di rubare un’auto a Nardò (Lecce), fuggono via, ma la polizia riesce a rintracciarli. All’arrivo degli agenti, uno del gruppo di tre persone ha iniziato a tirare calci e pugni ed è stato arrestato per resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale.

Il tentato furto e l’intervento di un cittadino

La vicenda ha inizio intorno alle 20 del 15 agosto quando un cittadino di Nardò ha notato la presenza di un uomo, con il volto coperto con la maglietta, che stava tentando di forzare lo sportello di un veicolo.

Poco distante, due complici facevano da “palo“. Il testimone ha allora fermato la sua macchina per chiedere spiegazioni, ma i tre l’avrebbero aggredito in modo minaccioso.

Nardò, in provincia di Lecce, dove si è verificato il tentato furto d’auto

Spaventato, il cittadino è ripartito e ha chiamato immediatamente il 112.

In pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia, nel frattempo però i tre erano fuggiti senza portare a compimento il furto.

Gli agenti hanno esteso le ricerche e hanno trovato il gruppo in un autolavaggio dismesso dietro la stazione di servizio.

La colluttazione con la polizia

Durante il tentativo di bloccare i tre fuggitivi, uno di loro, un 24enne di origine tunisina e presunto autore materiale del furto, ha reagito colpendo con calci e pugni gli agenti.

Ne è nata così una colluttazione terminata con l’arresto del 24enne.

La polizia ha fermato anche un secondo uomo, un 25enne tunisino residente a Napoli, ritenuto uno dei complici.

Per entrambi è scattata una denuncia a piede libero per tentato furto aggravato in concorso, mentre il 24enne è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce in attesa della convalida del fermo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.