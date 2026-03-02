Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti e porto ingiustificato di coltello ad Adrano, Catania, dopo essere stati fermati dalla Polizia durante un controllo nel centro cittadino. I ragazzi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di marijuana e di un coltello a serramanico. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato locale durante un servizio di controllo del territorio.

L’operazione ad Adrano, Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto quando una pattuglia delle volanti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano (Catania) ha notato due giovani, rispettivamente di 19 anni e 21 anni, che si aggiravano in auto in una via centrale della città.

I due, entrambi originari di Adrano e già conosciuti per precedenti legati agli stupefacenti e ad altri reati contro la persona e il patrimonio, sono stati visti discutere vicino a un’auto in sosta.

Il tentativo di fuga e l’intervento degli agenti

Alla vista della pattuglia i giovani hanno cercato di allontanarsi rapidamente salendo a bordo del veicolo nel tentativo di evitare il controllo.

Tuttavia i poliziotti hanno prontamente bloccato la loro fuga, intimando l’alt e procedendo con gli accertamenti di rito. L’azione tempestiva degli agenti ha permesso di fermare i due prima che potessero dileguarsi.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione dell’auto gli agenti hanno rinvenuto nel vano portaoggetti dello sportello posteriore destro due bustine termosaldate contenenti marijuana per un peso complessivo di 16 grammi.

Inoltre uno dei due giovani aveva addosso la somma di 1.260 euro in contanti. L’altro ragazzo, prima ancora di essere perquisito, ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri.

I precedenti e le denunce

Dai controlli è emerso che entrambi i giovani erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti e per diversi reati contro la persona e il patrimonio.

In particolare, uno dei due era già stato denunciato in passato per rapina e lesioni, nonché per un episodio simile relativo al porto di coltello.

Sia la droga che il denaro sono stati posti sotto sequestro dagli agenti. I due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria: uno per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, l’altro per porto ingiustificato di coltello.

