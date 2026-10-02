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Due cittadini italiani sono stati arrestati per truffa aggravata a Montichiari (Brescia), dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di stipulare polizze assicurative con documentazione irregolare. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione del titolare di un’agenzia assicurativa, che ha notato anomalie nei documenti presentati dai due uomini e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.

La segnalazione e l’intervento a Montichiari

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando il titolare di una sede agenziale di Montichiari (Brescia) ha contattato il 112 dopo aver riscontrato irregolarità nei documenti forniti da due clienti. L’assicuratore, insospettito dalle difformità, ha richiesto un intervento urgente delle Forze dell’Ordine per verificare la situazione.

I militari della Stazione di Montichiari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare i due uomini, rispettivamente di 62 anni e 38 anni, all’interno degli uffici dell’agenzia. Gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di appurare che i due stavano tentando di stipulare, in modo fraudolento, diversi contratti assicurativi relativi a veicoli, motoveicoli e ciclomotori, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

Le modalità della truffa

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due arrestati avevano presentato documentazione anomala per attivare le polizze assicurative. L’attenzione e la prontezza del personale dell’agenzia hanno permesso di individuare le irregolarità e di impedire che la truffa venisse portata a termine.

L’intervento tempestivo dei militari ha così consentito di sventare il raggiro prima che i contratti venissero perfezionati, mettendo in sicurezza i responsabili.

Le conseguenze per gli arrestati

L’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti dai Carabinieri, ha condiviso l’operato dei militari e ha disposto che i due uomini venissero trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Desenzano del Garda, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna. L’operazione ha così permesso di tutelare la compagnia assicurativa e di evitare un danno economico rilevante.

IPA