Con l’esecuzione di sei custodie cautelari si è chiusa la prima fase di una indagine a seguito di un tentato omicidio di un minore, un pusher, avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco. Due maggiorenni, uno di 19 e l’altro di 18 anni, sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli mentre 4 minori, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, all’Ipm di Casal del Marmo accusati di tentato omicidio. L’episodio si è verificato il 30 novembre, la vittima sarebbe stata attirata all’interno del parco con la scusa di uno scambio droga-danaro concordato tramite chat. Quando il giovane è presentato all’appuntamento sarebbe stato bloccato da uno dei due indagati consentendo ad un altro gruppo di uscire allo scoperto, per poi circondarlo ed aggredirlo. La vittima è stata prima colpita con calci e pugni, poi con una spranga di ferro ed infine ferito con una coltellata alla schiena. Il movente sarebbe dovuto al mancato incasso di una partita di droga.