Due cittadini romeni di 35 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tentato furto in un appartamento nel quartiere Crocetta di Torino. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 21, quando una segnalazione al 112 NUE ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e sorprendere i sospetti all’interno di un cortile condominiale, approfittando dell’assenza dei proprietari. L’arresto è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Torino.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una chiamata al 112 NUE ha segnalato la presenza di persone sconosciute all’interno di un cortile condominiale nel quartiere Crocetta. I proprietari dell’abitazione erano assenti in quel momento, circostanza che ha probabilmente favorito il tentativo di furto da parte dei due uomini.

L’arrivo delle Volanti e la scoperta dei sospetti

Due equipaggi delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a sorprendere i due cittadini romeni all’interno dell’area verde del condominio. Uno dei due ha tentato di nascondersi per evitare di essere individuato dagli agenti, mentre il complice è stato sorpreso mentre cercava di forzare una portafinestra utilizzando delle grosse forbici. Gli agenti hanno immediatamente bloccato entrambi i sospetti, impedendo così che il furto venisse portato a termine.

I danni all’abitazione e il tentativo di effrazione

Durante il controllo, gli operatori di polizia hanno riscontrato danni evidenti alla porta esterna in legno e ai vetri della stessa, provocati durante il tentativo di effrazione. Le tracce lasciate dai due uomini hanno confermato che era in corso un tentato furto, interrotto solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e la convalida della Procura

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto per i due cittadini romeni. Attualmente, il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza per gli indagati fino a eventuale sentenza definitiva.

Il contesto della sicurezza nel quartiere Crocetta

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato si inserisce in un contesto di particolare attenzione alla sicurezza nei quartieri residenziali di Torino. Il quartiere Crocetta, noto per la sua tranquillità e per la presenza di numerosi condomini, è stato recentemente oggetto di controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine, proprio per prevenire episodi di furto e altre forme di reato contro il patrimonio.

La collaborazione dei cittadini e l’importanza delle segnalazioni

L’intervento tempestivo della Polizia è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, che non hanno esitato a segnalare la presenza sospetta al 112 NUE. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di queste segnalazioni per garantire la sicurezza dei quartieri e prevenire episodi di furto e tentato furto. La sinergia tra cittadini e istituzioni si conferma ancora una volta fondamentale per contrastare la criminalità urbana.

Le indagini in corso e la presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono ancora in corso e mirano a chiarire eventuali ulteriori responsabilità dei due arrestati. Gli inquirenti stanno verificando se i due cittadini romeni possano essere coinvolti in altri episodi simili avvenuti nella zona. Nel frattempo, la Procura della Repubblica ha ribadito che, fino a una sentenza definitiva, per gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza.

Il ruolo della Polizia di Stato nella prevenzione dei reati

L’operazione nel quartiere Crocetta rappresenta un esempio concreto dell’efficacia delle attività di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia di Stato a Torino. Grazie alla presenza costante sul territorio e alla prontezza di intervento, le forze dell’ordine sono riuscite a sventare un tentato furto e a garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità invitano la popolazione a continuare a collaborare e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta.

