Tentano la fuga con l'auto imbottita di droga a Bagheria, 6 arresti: trovate anche armi e munizioni Sei giovani arrestati a Bagheria per spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Operazione dei Carabinieri convalidata dal tribunale.

Nel Palermitano, a Bagheria, alcuni giovani del posto sono stati fermati per spaccio di droga e detenzione illegale di armi. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Bagheria nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. L’obiettivo era prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Sono stati arrestati cinque giovani del posto, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, e un 30enne palermitano. Gli arrestati sono accusati di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di detenzione illegale di arma da fuoco.

L’azione investigativa

L’azione investigativa è stata condotta dai militari della Sezione Operativa, con il supporto delle pattuglie delle stazioni in servizio sul territorio. L’attività si è basata su osservazione e pedinamento, che hanno permesso di cogliere in flagranza quattro degli indagati. Questi ultimi sono stati sorpresi a bordo di due autovetture in una zona isolata, mentre trasferivano alcune buste da un veicolo all’altro.

La fuga e l’arresto

Notando il comportamento sospetto, i militari hanno deciso di procedere al controllo, intimando l’alt alle due auto. Una delle vetture è fuggita a tutta velocità lungo la SP 127, ma è stata bloccata grazie all’intervento di un’altra pattuglia. Durante la perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti più di 20 kg di hashish e diverse migliaia di euro in banconote.

Perquisizioni e ulteriori scoperte

La perquisizione presso l’abitazione di un complice ha permesso di trovare materiale per il confezionamento della sostanza destinata allo spaccio al dettaglio. Inoltre, è stata scoperta una pistola Beretta 92 S calibro 9×21 con due caricatori e 18 munizioni, nascosta in un angolo del cortile. Anche questo individuo è stato arrestato per violazione della normativa in materia di armi.

Convalida degli arresti

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese. È stata disposta per i cinque la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È importante sottolineare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

Fonte foto: IPA