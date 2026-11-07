Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Avevano preso di mira due donne anziane ricorrendo alla tecnica del falso Maresciallo, ma il piano è sfumato. Un 39enne e una 41enne sono stati arrestati per tentata truffa durante due diversi interventi effettuati tra Fermo, Montegranaro e Porto San Giorgio.

Il primo intervento

Il primo intervento è scattato dopo una telefonata al 112 che segnalava un tentativo di truffa. Poco prima, a Montegranaro (Fermo), il 39enne, proveniente da fuori provincia, si era presentato a casa di una donna di 76 anni. Un anonimo al telefono aveva terrorizzato l’anziana, sostenendo che l’auto del marito fosse coinvolta in una grave rapina.

Le aveva quindi annunciato l’arrivo di un Carabiniere e chiesto di consegnargli oro e contanti per risolvere la presunta vicenda. L’arrivo inatteso del nipote della donna ha fatto fuggire l’uomo. Le pattuglie hanno avviato subito le ricerche e hanno intercettato l’auto a Porto San Giorgio. Il sospetto è stato arrestato in quasi flagranza e, successivamente, riconosciuto dalla vittima in caserma durante la denuncia.

La seconda operazione

Un altro arresto è avvenuto a Porto San Giorgio, dove i militari della Stazione locale, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno fermato una donna di 41 anni, anche lei residente fuori provincia.

È accusata di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana di 88 anni, residente a Fermo. In questo caso, un falso Maresciallo aveva telefonato all’abitazione della donna e convinto il figlio convivente, di 53 anni, a raggiungere urgentemente la caserma per una presunta questione di giustizia.

L’obiettivo era allontanarlo e lasciare la madre sola. Durante il tragitto, l’uomo ha però sospettato un raggiro e ha contattato il 112 da un altro telefono. L’operatore della Centrale, intuito il piano, gli ha consigliato di tornare subito a casa e ha avvisato le pattuglie.

Gli arresti

I militari sono arrivati mentre la donna stava rovistando negli armadi della camera da letto dell’anziana e l’hanno arrestata.

I due arresti sono stati convalidati: per i sospettati sono stati disposti, rispettivamente, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di dimora nella provincia di Fermo.

IPA