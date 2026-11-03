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L’intuito di un’anziana e il tempestivo intervento della Polizia hanno mandato a monte una truffa nel quartiere San Leonardo, a Parma. Lo scorso 26 ottobre, due individui hanno tentato di mettere a segno la classica truffa del finto carabiniere, presentandosi alla porta della vittima per farsi consegnare oro e preziosi. La donna ha però contattato subito il 112: gli agenti sono riusciti a sventare il raggiro e a denunciare i due responsabili.

La telefonata del falso maresciallo a Parma

La vicenda, a Parma, è iniziata con una telefonata. Un uomo si è presentato come maresciallo dei Carabinieri e ha detto alla signora che, nelle vicinanze della sua abitazione, erano stati commessi alcuni furti.

Con il pretesto di verificare che i preziosi non fossero refurtiva, le ha chiesto informazioni su gioielli e contanti custoditi in casa. Le ha poi ordinato di prepararli, descrivendoli nel dettaglio, in attesa dell’arrivo di una collega incaricata di ritirarli.

L’allarme alla Questura e il servizio di controllo

La donna, vedova di un maresciallo della Polizia di Stato, aveva già ricevuto ad aprile telefonate simili da persone che si erano finte appartenenti alle Forze dell’Ordine. In quell’occasione gli agenti della Squadra Mobile le avevano consigliato di avvertire subito la Polizia se fosse stata ricontattata.

Seguendo le indicazioni, l’anziana ha chiamato la Questura, che ha mandato il personale a casa sua e predisposto un servizio per cogliere i responsabili sul fatto.

La lucidità della vittima, che non ha lasciato trasparire i propri sospetti, ha consentito agli investigatori di individuare una vettura a noleggio arrivata sotto l’abitazione con a bordo un uomo e una donna. La passeggera è scesa e, seguendo le istruzioni ricevute al telefono, è salita nell’appartamento. Quando ha chiesto la scatola con i preziosi e il denaro, gli agenti già presenti l’hanno bloccata. Un altro gruppo di poliziotti ha fermato il conducente e l’auto all’esterno.

Il provvedimento contro la coppia

I due, una donna di nazionalità ucraina e un uomo di origini campane, sono stati accompagnati in Questura e denunciati all’Autorità giudiziaria per tentata truffa in concorso.

Entrambi risultano avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’appello della Polizia

La Polizia ricorda che le Forze dell’Ordine non chiedono di raccogliere o consegnare denaro e gioielli per presunti controlli. In caso di telefonate analoghe, invita a chiamare immediatamente il 112 NUE e a non aprire la porta a sconosciuti che si dichiarino appartenenti alle forze dell’ordine, senza averne prima verificato l’identità.

Il comunicato annuncia inoltre che il 4 ottobre personale della Questura sarà presente a un evento sulla sicurezza degli anziani organizzato dal Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo della Provincia. L’incontro è previsto alle 16.30 presso l’hotel Parma e Congressi, a Parma.

IPA