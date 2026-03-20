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Due arresti per rapina impropria e altrettanti episodi di aggressione ai danni di addetti alla sicurezza, è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nel centro di Bologna. Gli episodi, avvenuti in due diversi negozi, sono stati gestiti dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno tratto in arresto due giovani, uno di origine tunisina e uno italiano, entrambi sorpresi dopo aver sottratto merce e aver tentato la fuga aggredendo il personale di vigilanza.

L’operazione a Bologna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo del territorio nelle aree centrali di Bologna ha portato, nel pomeriggio del 19 marzo, a due distinti interventi delle Volanti.

Gli agenti sono intervenuti in risposta a segnalazioni di furto e aggressione nei confronti di addetti alla sicurezza, impegnati a contrastare i tentativi di rapina impropria da parte di giovani che avevano sottratto merce dagli scaffali di due noti negozi del centro.

Il primo episodio: furto e aggressione in Via Rizzoli

Il primo intervento si è verificato in Via Rizzoli, presso il negozio di articoli sportivi Decathlon. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata inviata sul posto a seguito di una segnalazione di lite in corso tra un addetto alla sicurezza e un giovane tunisino. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia il giovane, insieme a due complici, aveva sottratto merce per un valore di circa 14 euro. Una volta scoperti, il ragazzo si è scagliato contro il vigilante nel tentativo di assicurarsi la fuga.

Mentre il giovane tunisino veniva bloccato all’interno del negozio, gli altri due complici hanno tentato di darsi alla fuga. Tuttavia, grazie alla tempestiva comunicazione via radio e alle descrizioni fornite dalla Sala Operativa, il personale della Polizia Ferroviaria è riuscito a intercettarli all’interno della stazione ferroviaria. Gli accertamenti successivi hanno permesso di trovare il diciottenne tunisino in possesso di parte della refurtiva, portando così al suo arresto per rapina impropria in concorso. Il giovane è stato quindi associato presso la casa circondariale locale. I due complici, nati nel 1995 e nel 2007, anch’essi di nazionalità tunisina, sono stati deferiti in stato di libertà per il medesimo reato.

Secondo episodio: tentativo di furto e colluttazione in Via dell’Indipendenza

Poco dopo, sempre nel pomeriggio, un secondo episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Grazie al monitoraggio delle telecamere comunali della Sala Operativa, è stata individuata una lite in corso tra due soggetti in Via dell’Indipendenza. Gli agenti della volante del Commissariato Due Torri – San Francesco sono intervenuti rapidamente, separando le parti e identificando i protagonisti: un addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento e un uomo italiano.

La colluttazione è scaturita dal tentativo di fuga del ventenne, che aveva appena sottratto capi d’abbigliamento dal negozio Zara per un valore di circa 40 euro. Nel tentativo di allontanarsi, il giovane ha aggredito fisicamente il vigilante che lo stava rincorrendo. L’intervento tempestivo della volante ha permesso di bloccare il soggetto e recuperare la refurtiva. L’uomo è stato condotto in Questura per le procedure di rito, tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna, 20 marzo 2026.

La risposta delle forze dell’ordine e la sicurezza nei negozi

Gli episodi di rapina impropria e aggressione ai danni del personale di vigilanza confermano l’importanza dei controlli costanti nel centro di Bologna. L’attività delle Volanti e la collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, inclusa la Polizia Ferroviaria, hanno permesso di intervenire con tempestività, assicurando alla giustizia i responsabili e restituendo la refurtiva ai negozi coinvolti.

IPA