Quattro cittadini extracomunitari sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso presso un’azienda agricola. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella serata del 24 febbraio 2026 a Battipaglia (Salerno), dopo che una segnalazione aveva fatto scattare l’allarme. Gli indagati sono stati fermati dopo un inseguimento e sono risultati avere numerosi precedenti specifici.

Quattro arresti a Battipaglia

L’episodio ha avuto origine nella tarda serata del 23 febbraio, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso presso un’azienda agricola situata nel territorio di Battipaglia.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si sono immediatamente recati sul posto, dove hanno constatato che il sistema di allarme dell’attività era stato attivato.

Le immagini della videosorveglianza e la fuga dei sospetti

Durante il sopralluogo gli operatori hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, che mostravano due individui intenti a manomettere una cisterna di carburante. L’attivazione dell’allarme ha costretto i sospetti a darsi alla fuga, abbandonando il tentativo di furto.

Le ricerche sono proseguite nelle aree circostanti, dove gli agenti hanno individuato due persone che si stavano allontanando dall’azienda agricola. I sospetti si sono diretti verso un’autovettura, a bordo della quale si trovavano altri due soggetti. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale il veicolo è stato bloccato poco distante dal luogo del tentato furto.

Il controllo e la perquisizione

I quattro occupanti dell’auto, le cui caratteristiche corrispondevano a quelle rilevate dalle telecamere, sono stati sottoposti a controllo e a perquisizione personale e veicolare.

Successivamente, insieme al titolare dell’azienda, è stato effettuato un sopralluogo all’interno della proprietà dove si è accertato che il lucchetto della cisterna di gasolio era stato forzato e rimosso.

L’arresto e i precedenti degli indagati

Alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti e con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti in ausilio, i quattro soggetti sono stati arrestati e condotti presso gli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti e per i rilievi foto-dattiloscopici. Dagli accertamenti è emersa la presenza di numerosi precedenti specifici a carico degli arrestati.

Dell’arresto è stata data immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto la traduzione degli indagati presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.

