Tre soggetti fermati e un 26enne denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Firenze. I giovani sono stati sorpresi mentre tentavano di introdursi in un appartamento di viale Corsica, dopo che un residente aveva dato l’allarme. L’azione è stata interrotta dall’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno rinvenuto anche un cacciavite utilizzato per forzare la porta.

Tentato furto in un condominio a Firenze

Tutto ha avuto inizio quando un residente di un condominio situato in viale Corsica, a Firenze, ha notato movimenti sospetti all’interno dello stabile. Insospettito da alcuni rumori provenienti dal piano inferiore, riconducibili alla rottura di legno, l’uomo si è affacciato sul pianerottolo e ha visto tre soggetti sconosciuti aggirarsi nell’edificio.

Le Volanti della Polizia, provenienti da via Zara, sono intervenute rapidamente sul posto. Gli agenti hanno fatto ingresso nello stabile e hanno sorpreso i tre giovani in flagranza di reato mentre cercavano di forzare la porta d’ingresso di un’abitazione. Alla vista dei poliziotti i sospetti hanno tentato di nascondere un utensile che avevano con sé.

Il rinvenimento dell’utensile e i controlli

Durante i controlli approfonditi gli agenti hanno trovato un cacciavite, ritenuto strumento utilizzato per il tentativo di effrazione. Uno dei fermati, un 26enne, è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso dell’utensile senza giustificato motivo.

I tre soggetti, due dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti a rito direttissimo per rispondere delle accuse a loro carico.

