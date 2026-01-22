Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini, un romano di 28 anni e un belga di 31 anni, sono stati fermati con l’accusa di furto nei parcheggi di un centro commerciale a Castel Romano. I due soggetti sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre tentavano di sottrarre oggetti da un furgone utilizzando arnesi da scasso. L’intervento degli agenti ha impedito la fuga e permesso il recupero della refurtiva.

Furto in un parcheggio di Castel Romano

L’operazione si è svolta nei pressi di un noto centro commerciale di Castel Romano, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Spinaceto hanno individuato i due sospetti durante un servizio di controllo del territorio.

I due uomini, uno originario di Roma e l’altro di nazionalità belga, sono stati notati mentre si aggiravano tra le auto in sosta armati di una mazza da baseball, forbici da elettricista e cacciaviti. Gli strumenti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano destinati a facilitare il furto di zaini, valigie e altri oggetti di valore lasciati all’interno dei veicoli parcheggiati.

Il tentato colpo e l’intervento della Polizia

Dopo aver effettuato alcuni giri senza successo,i due soggetti hanno individuato un furgone. Mentre uno dei due faceva da palo, l’altro si è avvicinato al portello del veicolo iniziando ad armeggiare per forzare l’accesso all’abitacolo.

In pochi istanti sono riusciti a trasferire la refurtiva da un’auto all’altra.

L’arresto e la perquisizione

Nonostante la rapidità dell’azione i due uomini non sono riusciti ad allontanarsi: una pattuglia della Polizia di Stato si è posizionata strategicamente per bloccare ogni via di fuga.

Gli agenti hanno immediatamente proceduto a una perquisizione del veicolo utilizzato dai sospetti, rinvenendo l’intero bottino appena sottratto e il “kit del mestiere” impiegato per il furto.

Le accuse e la convalida dell’arresto

Per entrambi è scattato l’arresto, successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. I due sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di furto.

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono ancora in corso per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare se i due possano essere coinvolti in altri episodi simili avvenuti nella zona.

Le forze dell’ordine raccomandano di non lasciare mai borse, zaini o altri beni visibili sui sedili e di segnalare tempestivamente movimenti sospetti alle autorità.

