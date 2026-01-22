Tentano un furto nei parcheggi di un centro commerciale a Castel Romano, arrestati due uomini
Due uomini arrestati a Castel Romano per furto nei parcheggi di un centro commerciale: bloccati dalla Polizia con arnesi da scasso e refurtiva.
Due uomini, un romano di 28 anni e un belga di 31 anni, sono stati fermati con l’accusa di furto nei parcheggi di un centro commerciale a Castel Romano. I due soggetti sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre tentavano di sottrarre oggetti da un furgone utilizzando arnesi da scasso. L’intervento degli agenti ha impedito la fuga e permesso il recupero della refurtiva.
- Furto in un parcheggio di Castel Romano
- Il tentato colpo e l'intervento della Polizia
- L'arresto e la perquisizione
- Le accuse e la convalida dell'arresto
Furto in un parcheggio di Castel Romano
L’operazione si è svolta nei pressi di un noto centro commerciale di Castel Romano, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Spinaceto hanno individuato i due sospetti durante un servizio di controllo del territorio.
I due uomini, uno originario di Roma e l’altro di nazionalità belga, sono stati notati mentre si aggiravano tra le auto in sosta armati di una mazza da baseball, forbici da elettricista e cacciaviti. Gli strumenti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano destinati a facilitare il furto di zaini, valigie e altri oggetti di valore lasciati all’interno dei veicoli parcheggiati.
Il tentato colpo e l’intervento della Polizia
Dopo aver effettuato alcuni giri senza successo,i due soggetti hanno individuato un furgone. Mentre uno dei due faceva da palo, l’altro si è avvicinato al portello del veicolo iniziando ad armeggiare per forzare l’accesso all’abitacolo.
In pochi istanti sono riusciti a trasferire la refurtiva da un’auto all’altra.
L’arresto e la perquisizione
Nonostante la rapidità dell’azione i due uomini non sono riusciti ad allontanarsi: una pattuglia della Polizia di Stato si è posizionata strategicamente per bloccare ogni via di fuga.
Gli agenti hanno immediatamente proceduto a una perquisizione del veicolo utilizzato dai sospetti, rinvenendo l’intero bottino appena sottratto e il “kit del mestiere” impiegato per il furto.
Le accuse e la convalida dell’arresto
Per entrambi è scattato l’arresto, successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. I due sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di furto.
Le indagini, coordinate dalla Procura, sono ancora in corso per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare se i due possano essere coinvolti in altri episodi simili avvenuti nella zona.
Le forze dell’ordine raccomandano di non lasciare mai borse, zaini o altri beni visibili sui sedili e di segnalare tempestivamente movimenti sospetti alle autorità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.