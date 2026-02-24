Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati ad Avellino per tentata truffa ai danni di una donna di 96 anni. I due, entrambi napoletani, sono stati fermati dalla Polizia dopo aver cercato di raggirare l’anziana con la complicità di un terzo individuo. L’operazione è stata resa possibile grazie alla pronta segnalazione dei familiari della vittima, che ha permesso un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Tentata truffa ad Avellino

L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Mazzini, nel centro di Avellino. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata al 113 da parte dei parenti della vittima, che avevano intuito il tentativo di truffa in corso ai danni della loro congiunta.

I due uomini, un ventenne e un trentasettenne, entrambi originari di Napoli, hanno tentato di mettere in atto un piano ben orchestrato. Con la complicità di una terza persona, incaricata di contattare telefonicamente la vittima, hanno cercato di convincere la donna a consegnare una somma di circa 20.000 euro. Il complice, fingendosi il nipote residente all’estero, ha raccontato all’anziana che la figlia si trovava in gravi difficoltà economiche, inducendola così a credere nell’urgenza della situazione.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Approfittando dello stato di vulnerabilità della donna i due sospettati si sono presentati nei pressi dell’abitazione della vittima, pronti a riscuotere il denaro. Tuttavia, grazie alla tempestiva segnalazione dei familiari e al rapido intervento della Polizia, i due sono stati bloccati prima che potessero portare a termine la truffa. Gli agenti li hanno arrestati in flagranza di reato, impedendo così che la donna subisse un grave danno economico e psicologico.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica locale i due uomini sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Avellino. Le accuse mosse nei loro confronti sono, al momento, provvisorie e la misura cautelare è stata adottata nell’ambito delle indagini preliminari.

