Tentata aggressione del prof a San Vito Lo Capo, 11enne poche ore prima: "Non incolpatemi per quel che farò"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Lo studente di 11 anni che a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ha aggredito il proprio professore filmando tutto in diretta su Telegram, aveva in un certo senso annunciato il suo gesto sempre sui social. “Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore”, avrebbe scritto il giovane su TikTok.

San Vito Lo Capo, l’aggressione al professore

Ripartiamo dai fatti. All’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un alunno di 11 anni ha aggredito il proprio docente.

Il giovane, al primo anno di scuola media, sarebbe arrivato a scuola con due coltelli di piccole dimensioni.

E a un certo punto, in aula, davanti ai compagni, ne ha estratto uno e si è scagliato contro il professore, che per fortuna è riuscito a bloccarlo, riportando solo alcune lievi ferite.

Il casco e la diretta su Telegram

Resta la gravità assoluta del gesto, anche per quella che potrebbe essere la pianificazione del gesto da parte dell’11enne.

L’alunno, infatti avrebbe indossato un casco integrale all’interno della classe e avrebbe posizionato accuratamente lo smartphone personale per trasmettere l’aggressione in diretta video.

L’intenzione pare fosse trasmettere l’aggressione all’interno di un gruppo chiuso su Telegram.

L’annuncio del gesto con un post

Come riportato da Ansa, la notte prima il giovane aveva praticamente annunciato quello che poi avrebbe commesso in aula con un post su TikTok.

“Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore”, aveva scritto l’11enne.

Sotto al post centinaia di commenti, con alcuni follower che sembravano aver compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e le frasi come “ci hai provato” o “buona fortuna”.

Le indagini in corso

Sulla vicenda ha aperto un’indagine la Procura dei minorenni di Palermo, competente per tutto il distretto di Corte d’appello, quindi anche per la provincia di Trapani.

I magistrati stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e di capire se ci sia stata effettivamente la premeditazione del gesto.

Come riposta sempre Ansa, dietro al gesto dello studente potrebbe esserci la rabbia per un brutto voto preso durante un’interrogazione.

“La scuola non va lasciata sola. Chiediamo a istituzioni e famiglie un’alleanza concreta e immediata per prevenire la violenza e restituire sicurezza e dignità al lavoro dei docenti”, ha scritto in una nota la Cisl commentando la vicenda.