Tentata estorsione a Frosinone, uomo minacciato con video intimi della figlia: fermate due persone
Un arresto e una denuncia a Frosinone: due uomini ricattavano il padre di una giovane con immagini intime per tentata estorsione.
Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla luce un grave caso di tentata estorsione ai danni di un uomo, minacciato con la diffusione di immagini intime della figlia. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri e hanno coinvolto due uomini residenti nel Frusinate.
- Tentata estorsione a Frosinone
- Le indagini e la scoperta dell'inganno
- L'arresto e la denuncia dei responsabili
Tentata estorsione a Frosinone
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando gli agenti di un Commissariato di Roma hanno segnalato al personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone un tentativo di estorsione perpetrato da due uomini, rispettivamente di 27 anni e 30 anni, entrambi residenti nella provincia.
I due indagati hanno contattato telefonicamente un uomo, sostenendo che la figlia si trovasse in una situazione di pericolo. Per rendere più credibile la minaccia, hanno inviato immagini che ritraevano la giovane in atteggiamenti intimi, con l’obiettivo di esercitare pressione psicologica e ottenere un vantaggio illecito attraverso la tentata estorsione.
Le indagini e la scoperta dell’inganno
Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a scoprire che la telefonata intimidatoria era stata effettuata utilizzando il telefono della stessa ragazza.
Questo dettaglio ha permesso di ricostruire rapidamente l’accaduto e di rintracciare la giovane, che è stata ascoltata dagli inquirenti per chiarire la sua posizione e fornire elementi utili all’indagine.
L’arresto e la denuncia dei responsabili
Una volta raccolti tutti gli elementi necessari, sono scattate le ricerche dei due presunti estortori. Gli agenti sono riusciti a individuarli e a condurli in Questura.
Al termine degli accertamenti, uno dei due uomini, il 27enne, è stato arrestato con l’accusa di estorsione in concorso e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. Il secondo, di 30 anni, è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione in concorso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.