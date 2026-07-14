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Un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Patrica, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione ai danni di un coetaneo. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone a seguito di indagini che hanno documentato episodi di aggressione e richieste di denaro legate a debiti per droga.

Le indagini dei Carabinieri di Ferentino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Ferentino hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo residente a Patrica.

L’indagato non è nuovo alle cronache giudiziarie e già il 20 giugno era stato deferito per tentata estorsione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe più volte, tra il 12 e il 18 giugno, aggredito fisicamente un coetaneo di Ferentino, colpendolo con calci e pugni.

Le violenze, che non sono mai state refertate dalla vittima, avevano come scopo quello di costringerlo a consegnare la somma di 200 euro. Gli investigatori ritengono che tale importo sia riconducibile a debiti pregressi della vittima per l’acquisto di dosi di droga mai pagate.

Le modalità dell’aggressione e le richieste di denaro

L’indagato, oltre a pretendere l’indebita somma di denaro, avrebbe anche imposto alla vittima di non frequentare più i locali pubblici della zona.

Le indagini dei Carabinieri sono state supportate da un’accurata analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza locale, che hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dell’uomo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio, dove dovrà scontare la misura cautelare agli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità di Patrica, dove le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per prevenire e contrastare episodi di estorsione e aggressione legati al mondo della droga. L’attenzione resta alta anche nei confronti delle vittime, spesso restie a denunciare per timore di ritorsioni.

IPA