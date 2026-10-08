Un uomo è stato denunciato per tentata estorsione a Montecchio Maggiore (Vicenza). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il soggetto avrebbe perpetrato ripetute intimidazioni a un conoscente con insistenti richieste di denaro per procacciarsi sostanze stupefacenti. Al rifiuto della vittima, l’uomo l’avrebbe minacciata di danneggiare la sua auto.

Come anticipato, un uomo, risultato senza fissa dimora, si è presentato presso l’abitazione di un suo conoscente. A quest’ultimo avrebbe avanzato la richiesta di una somma di denaro con la motivazione di voler acquistare insieme delle sostanze stupefacenti.

Al rifiuto della persona interpellata, l’indagato avrebbe reagito minacciando di danneggiare l’autovettura del conoscente qualora non avesse ricevuto quanto richiesto.

La presunta vittima, riuscita ad allontanarsi dalla situazione di pericolo, ha prontamente segnalato i fatti alle forze dell’ordine. I Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore (Vicenza) hanno quindi avviato le indagini, raccogliendo elementi utili anche grazie all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.

Le attività investigative hanno permesso ai militari di identificare l’uomo ritenuto responsabile della tentata estorsione.

Una volta raccolti gli elementi necessari, i Carabinieri hanno proceduto a deferire l’indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. Si tratta di un provvedimento adottato d’iniziativa dagli stessi militari, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.