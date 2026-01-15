Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto nel centro storico di Monza, dove un quattordicenne è stato sorpreso in flagranza di tentata rapina aggravata ai danni della titolare di un esercizio commerciale. L’intervento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha agito con il personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato bloccato e arrestato dopo un breve inseguimento, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e alla prontezza della vittima.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Nel primo pomeriggio del 12 gennaio, intorno alle 13:00, la Sala Operativa della Questura di Monza ha ricevuto una segnalazione da alcuni residenti che avevano notato la presenza di un giovane armato all’interno di un esercizio commerciale situato in via Lambro. Le pattuglie della Polizia sono intervenute tempestivamente, trovando nel locale un adolescente armato di un coltello da cucina di grandi dimensioni.

La dinamica della tentata rapina

Come ricostruito dagli investigatori, il ragazzo si è introdotto nel negozio fingendo di essere un normale cliente. Dopo essersi avvicinato alla titolare, ha estratto un coltello dai pantaloni e l’ha minacciata, intimandole di consegnare l’incasso. La donna, mantenendo sangue freddo, ha finto di assecondare la richiesta, dichiarando di dover recuperare le chiavi della cassa. Con questa scusa, è riuscita ad avvicinarsi all’uscita di servizio e a mettersi in salvo attraverso una porta secondaria.

L’intervento dei cittadini e l’arresto

Richiamati dalle grida d’aiuto, commercianti e passanti hanno immediatamente allertato il NUE 112. All’arrivo della Polizia, il minore ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto, immobilizzato e disarmato dopo un breve inseguimento. Successivamente, è stato accompagnato in Questura, identificato e tratto in arresto per tentata rapina aggravata.

Le indagini e le immagini di videosorveglianza

L’analisi delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di ricostruire le azioni del giovane all’interno del negozio. Dopo che la titolare era riuscita a fuggire, il ragazzo ha tentato senza successo di forzare la cassa e di sottrarre materiale elettronico. In seguito, si è barricato nel bagno del locale nel tentativo di sfuggire all’arrivo degli agenti.

Precedenti episodi di violenza

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che il minore, in possesso di doppia cittadinanza italiana ed egiziana, era già stato coinvolto in un episodio di violenza nel marzo precedente, all’interno del proprio istituto scolastico. In quell’occasione, aveva ferito un coetaneo utilizzando una lama fissata a un evidenziatore, fatto per cui era stato segnalato alla Procura minorile.

Le conseguenze dell’operazione e il ruolo della Procura

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, il ragazzo è stato condotto all’istituto di prima accoglienza “Cesare Beccaria”, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’intervento si è concluso senza conseguenze per la vittima, i presenti e gli operatori di Polizia. Fondamentale è stata la collaborazione dei cittadini e la capacità di reazione della titolare, che hanno permesso di evitare esiti più gravi.

