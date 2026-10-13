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Tre giovani sono stati denunciati per tentata rapina aggravata dopo aver avvicinato e aggredito due studenti minorenni nel centro di Ferrara. I presunti autori dell’aggressione sono stati identificati e denunciati.

Aggressione tra giovani a Ferrara

L’episodio si è verificato nel cuore di Ferrara, dove due ragazzi minorenni hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stati vittime di un tentativo di rapina da parte di tre coetanei.

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti, i tre giovani avrebbero avvicinato le vittime chiedendo loro del denaro. Al rifiuto dei due studenti, uno dei ragazzi sarebbe stato afferrato e immobilizzato, mentre gli altri due avrebbero iniziato a rovistare tra gli effetti personali del malcapitato, senza però riuscire a sottrarre alcun oggetto di valore. Successivamente, le stesse modalità sarebbero state utilizzate anche nei confronti dell’altro studente, al quale tuttavia non è stato sottratto alcun oggetto.

L’intervento della Polizia

Ricevuta la segnalazione, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente. Dopo aver raccolto le prime descrizioni dei presunti autori della tentata rapina, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i tre giovani nelle immediate vicinanze del luogo dell’accaduto.

I sospettati sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura, dove sono stati riconosciuti dalle vittime, che nel frattempo avevano già provveduto a formalizzare la denuncia.

Le conseguenze per i sospettati

Al termine degli accertamenti, i tre sospettati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina aggravata e successivamente affidati ai rispettivi familiari.

IPA