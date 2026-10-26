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Un uomo è stato arrestato il 21 ottobre per tentata rapina impropria all’interno del centro commerciale Eurosia di Parma. L’intervento è scattato dopo che l’individuo, sorpreso a sottrarre diversi generi alimentari dagli scaffali del supermercato, ha aggredito gli addetti alla vigilanza nel tentativo di assicurarsi la fuga.

Il tentato furto a Parma

Nel primo pomeriggio due pattuglie delle Volanti sono intervenute in largo Alfredo Bottai, all’Ipercoop di Parma, dopo la segnalazione del personale di sorveglianza. Gli agenti hanno identificato l’uomo, che secondo la ricostruzione era stato visto nascondere un trancio di prosciutto crudo negli indumenti e uscire senza pagare.

Durante la permanenza nel negozio, l’uomo aveva parlato con una donna che portava una borsa nera. Poco dopo, la donna ha superato le casse facendo scattare le barriere antitaccheggio. Fermata da una dipendente, ha svuotato la borsa, nella quale si trovavano diversi prodotti alimentari. Anche l’uomo è stato fermato e invitato a restituire il prosciutto.

L’aggressione e l’arresto

A quel punto, secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo si è opposto e ha spintonato con forza gli addetti alla vigilanza. La donna è intervenuta in suo aiuto; l’uomo ha colpito il personale con calci alle gambe e pugni al petto. Nel corso della colluttazione una guardia giurata è stata morsa alla mano sinistra. L’uomo ha poi gettato a terra la confezione di prosciutto ed è stato bloccato.

Accompagnato negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti, è risultato destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Parma e pluripregiudicato per reati contro la fede pubblica, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, oltre che in materia di stupefacenti. La Polizia ha riferito che è stato arrestato per tentata rapina impropria in concorso e condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Accertamenti sulla donna

La donna è riuscita a fuggire a bordo di un’auto. Le indagini per identificarla sono in corso. Il comunicato indica inizialmente che l’arrestato ha 22 anni, ma nella ricostruzione dell’intervento lo descrive come un 48enne italiano.

IPA