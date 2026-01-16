Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di un’operazione della Squadra mobile che ha sventato una tentata rapina aggravata ai danni di un istituto di credito di Roma. I malviventi avevano pianificato nei dettagli il colpo, utilizzando la cosiddetta tecnica del “buco” per introdursi nella banca. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermare la banda prima che il piano potesse essere portato a termine.

Le indagini e la scoperta del piano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato alcuni giorni prima dell’operazione, quando gli agenti della Sezione antirapina si sono insospettiti per la presenza sospetta di due uomini nei pressi di una banca romana. I soggetti erano già noti alle forze dell’ordine per aver commesso, anni addietro, una rapina con modalità simili. Questo dettaglio ha spinto gli investigatori ad approfondire i movimenti dei sospetti.

Un’organizzazione criminale ben strutturata

L’analisi delle attività dei sospetti ha permesso di accertare che la banda era composta da cinque persone, tutte con ruoli ben definiti. I complici si muovevano secondo un protocollo operativo preciso: una vettura veniva posizionata in modo strategico per tenere sotto controllo l’istituto di credito, mentre un’altra auto effettuava continui sopralluoghi, pronta a segnalare via radio l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

La tecnica del “buco” e il piano d’azione

Il gruppo aveva scelto di utilizzare la tecnica del “buco”, che consiste nello scavare un foro per accedere all’interno della banca. L’obiettivo era completare il lavoro entro l’alba, così da sorprendere il personale all’apertura dell’istituto. L’apparato di sicurezza messo in piedi dalla banda doveva garantire che gli uomini impegnati negli scavi potessero agire indisturbati fino al momento del colpo.

L’intervento della Polizia e gli arresti

Prima che il progetto criminale potesse essere realizzato, gli agenti della Squadra mobile in servizio a Roma hanno deciso di intervenire. La banda è stata circondata e cinque uomini sono stati tratti in arresto con l’accusa, in concorso tra loro, di tentata rapina aggravata, ricettazione, oltre a detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo. Durante l’arresto, infatti, una pistola è stata trovata in possesso di uno dei membri del gruppo.

Il materiale sequestrato

Le successive perquisizioni hanno permesso agli investigatori di rinvenire e sequestrare tutto il materiale preparato per il colpo: ricetrasmittenti, arnesi da scasso, passamontagna, guanti e la chiave di apertura del lucchetto che proteggeva i locali utilizzati per l’intrusione. Tutti questi elementi confermano la meticolosa preparazione della banda e la pericolosità del piano che stavano per mettere in atto.

