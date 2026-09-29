Tentata rapina in un supermercato a Torino, 2 arresti: aggredirono i dipendenti con bottiglie e cocci di vetro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per tentata rapina avvenuto in un supermercato di Torino, dove due uomini sono stati individuati e raggiunti da una misura cautelare in carcere dopo aver aggredito il personale durante un furto di generi alimentari. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo San Carlo, che hanno permesso di identificare i presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato il 14 aprile scorso, intorno all’ora di pranzo, in un supermercato situato in Corso Regina Margherita a Torino. Due uomini, rispettivamente di 45 anni e 41 anni, sono entrati nel punto vendita con uno zaino e hanno iniziato a riempirlo con generi alimentari per un valore di circa 200 euro. L’azione non è però sfuggita ai dipendenti e all’addetto alla sicurezza, che hanno tentato di fermare i due sospetti.

Dalla tentata fuga all’aggressione

Quando il personale del supermercato ha cercato di bloccare i due uomini, la situazione è rapidamente degenerata. I sospetti, nel tentativo di guadagnare la fuga, hanno reagito con violenza: hanno afferrato alcune bottiglie di birra e le hanno lanciate contro i dipendenti e l’addetto alla vigilanza, arrivando anche a minacciarli di morte brandendo cocci di vetro. Questo comportamento ha trasformato quello che inizialmente era stato un furto con destrezza in una vera e propria tentata rapina.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme, lanciato da uno dei dipendenti del supermercato, ha costretto i due uomini ad abbandonare lo zaino con tutta la refurtiva e a darsi alla fuga. I Carabinieri del Nucleo Operativo San Carlo sono intervenuti rapidamente, raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Grazie a queste attività investigative, i militari sono riusciti a individuare in breve tempo i presunti autori del reato.

L’identificazione e la misura cautelare

I due sospetti, di 45 anni e 41 anni, sono risultati avere già diversi precedenti penali. Nei giorni successivi all’episodio, la Sezione G.I.P. del Tribunale di Torino ha emesso una misura cautelare in carcere nei loro confronti. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri: il 45enne si trovava già in carcere per altra causa, mentre il 41enne ha ricevuto la notifica subito dopo un’udienza per direttissima, nella quale era comparso come responsabile di un altro furto aggravato commesso il giorno precedente.

Un precedente per furto aggravato

Il 41enne, infatti, era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino dopo essersi impossessato di alcuni articoli per l’arredamento in un altro esercizio commerciale, rimuovendo il dispositivo antitaccheggio. Anche in questo caso, il suo comportamento aveva attirato l’attenzione del personale, che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

IPA