Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per tentata truffa aggravata e ricettazione, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Venezia. Un uomo è stato fermato nello scalo ferroviario di Venezia Mestre e trovato in possesso di gioielli di dubbia provenienza, dopo essere stato sospettato di aver tentato una truffa ai danni di un residente di San Donà di Piave.

Le indagini e il fermo a Mestre

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno intensificato i controlli presso lo scalo ferroviario di Venezia Mestre.

Durante uno di questi servizi di vigilanza è stato fermato un uomo che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di alcuni gioielli. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza degli oggetti l’uomo non ha saputo fornire alcuna motivazione plausibile.

Il collegamento con la tentata truffa a San Donà di Piave

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di collegare il fermato a un episodio avvenuto nel Comune di San Donà di Piave. Qui un residente aveva sporto denuncia dopo essere stato vittima di un tentativo di truffa.

I Carabinieri di San Donà di Piave avevano diffuso la descrizione del sospettato, che si era dato alla fuga a bordo di un taxi dopo non essere riuscito a portare a termine il raggiro.

Le prove raccolte e la denuncia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini condotte anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza hanno consentito agli agenti di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo.

Sulla base di questi elementi il sospettato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa aggravata e ricettazione dei preziosi, la cui provenienza resta ancora oggetto di accertamenti.

La posizione dell’indagato e le indagini in corso

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento penale non è ancora concluso e che la colpevolezza dell’uomo dovrà essere eventualmente accertata con sentenza irrevocabile.

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti sulla provenienza dei gioielli rinvenuti in suo possesso.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo che la Polizia Ferroviaria svolge regolarmente nelle principali stazioni italiane, come quella di Venezia Mestre, per contrastare fenomeni di truffa e ricettazione e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

IPA