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Ritorna la truffa del finto carabiniere. Questa volta l’intervento è avvenuto a Montecatini Terme (Pistoia), dove una donna anziana è stata contattata con il pretesto di un accertamento a seguito di una rapina e ha chiesto aiuto alla Polizia.

La telefonata del finto carabiniere a Montecatini Terme

Il personale del Commissariato di Montecatini Terme ha posto in essere l’arresto dopo che la donna ha ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere.

L’uomo le ha detto che risultava coinvolta in una rapina avvenuta a Pistoia e che sarebbe stata sottoposta a una perquisizione immediata. Con questa motivazione l’ha indotta a elencare e disporre sul tavolo della cucina i propri oggetti preziosi, sostenendo che ne avrebbe verificato la provenienza.

L’intervento della Polizia

Poco dopo si è presentato un uomo che si è qualificato come collaboratore delle Forze dell’Ordine. Dopo aver fotografato i preziosi, ha detto alla donna che doveva portarli via.

Insospettita, la vittima ha contattato di nascosto il Commissariato tramite il 112. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria sono arrivati subito sul posto e hanno arrestato il sospettato per tentata truffa, usurpazione di funzioni pubbliche e sostituzione di persona.

L’arresto

L’uomo, residente in un’altra regione, ha precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento del fermo aveva con sé due biglietti ferroviari, uno di andata e uno di ritorno, entrambi riferiti alla stessa giornata e compatibili, secondo la Polizia, con una trasferta mirata a commettere il fatto.

Dopo l’udienza di convalida, l’Autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento in carcere.

IPA