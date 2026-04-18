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Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Agrigento che ha permesso di bloccare una coppia proveniente da Siracusa colta in flagranza di tentata truffa aggravata ai danni di una cittadina di Porto Empedocle. Il raggiro è stato messo in atto con il noto stratagemma del “finto carabiniere”, come reso noto dalle autorità.

L’operazione ad Agrigento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Agrigento è scattato dopo la segnalazione della vittima.

La donna, residente a Porto Empedocle, ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come Maresciallo dei Carabinieri. L’interlocutore le ha riferito che il marito sarebbe stato coinvolto in una presunta rapina ai danni di una gioielleria di Agrigento, utilizzando la propria autovettura.

Il tentativo di raggiro e la pronta reazione

Il sedicente carabiniere ha chiesto alla donna di preparare dei monili in oro e altri beni di valore, da consegnare a un incaricato del Tribunale per un confronto con quelli sottratti durante la rapina.

Tuttavia, la vittima ha intuito il tentativo di truffa e ha immediatamente avvisato i familiari, che hanno richiesto l’intervento della Polizia.

L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza

Gli operatori della Squadra Mobile, giunti presso l’abitazione della vittima, hanno predisposto un servizio di osservazione. Questa attività ha permesso di sorprendere in flagranza la donna indagata mentre cercava di impossessarsi dei beni di valore appena consegnati dalla vittima.

Poco dopo, gli agenti hanno individuato anche il complice, fermato a bordo di un veicolo nei pressi dell’abitazione, dove attendeva l’arrivo della donna.

Le misure cautelari e la convalida dell’arresto

I due soggetti, entrambi provenienti da Siracusa, sono stati arrestati in flagranza di tentata truffa aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Agrigento, condotti presso la Casa Circondariale della città.

All’esito dell’udienza di convalida, il GIP di Agrigento ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due l’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Siracusa.

IPA