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Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Ghedi (Brescia), dove un giovane di 20 anni è stato fermato mentre tentava di mettere a segno una tentata truffa aggravata ai danni di due anziani coniugi. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima e all’immediata reazione delle forze dell’ordine, che hanno impedito la consegna di denaro e oggetti preziosi ai malviventi.

I fatti a Ghedi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Ghedi, in provincia di Brescia, dove i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza di tentata truffa aggravata in concorso.

Insieme a lui, una donna di 28 anni è stata denunciata a piede libero per il medesimo reato.

Il piano della truffa: finti carabinieri e telefonate ingannevoli

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, il giovane e la sua complice avevano raggiunto Ghedi con l’obiettivo di mettere in atto una truffa ai danni di due anziani coniugi, rispettivamente di 84 anni e 80 anni.

Il piano prevedeva la collaborazione con altri soggetti, che, attraverso una serie di telefonate, si erano spacciati per “Carabinieri della Stazione di Brescia”. In particolare, all’uomo era stato riferito che la targa della sua auto era stata clonata e che, a bordo del veicolo, era stata trovata refurtiva proveniente da una rapina avvenuta nel capoluogo.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Alla vittima era stato chiesto di recarsi immediatamente presso la Stazione dei Carabinieri di Brescia. Tuttavia, impossibilitato a raggiungere la città e insospettito dalla telefonata, l’anziano ha deciso di rivolgersi ai veri Carabinieri, recandosi presso la Stazione di Ghedi mentre era ancora in contatto telefonico con il sedicente militare.

I Carabinieri, compresa la natura sospetta della richiesta, si sono subito attivati per verificare la situazione e prevenire la consumazione della truffa.

La complicità della donna e il tentativo di sottrarre denaro e gioielli

Nel frattempo, la moglie dell’anziano, rimasta sola in casa, ha ricevuto un’ulteriore telefonata dai falsi carabinieri. Le è stato ordinato di raccogliere tutto il denaro contante e i preziosi presenti nell’abitazione e di riporli sul tavolo, poiché un “carabiniere” sarebbe passato a ritirarli per confrontarli con la presunta refurtiva.

La donna, seguendo le istruzioni, ha preparato circa 600 euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 e 20 euro, una fede, una collanina e un bracciale in oro.

L’arresto in flagranza e la denuncia della complice

Avendo intuito che era in corso un tentativo di truffa e sapendo che la donna era sola in casa, i Carabinieri si sono precipitati all’indirizzo indicato.

Giunti sul posto, hanno bloccato il ventenne proprio mentre si trovava nei pressi dell’abitazione, pronto a citofonare per recuperare quanto la pensionata aveva predisposto per la consegna. Contestualmente, i militari hanno individuato la complice, una 28enne, che attendeva a bordo di un’auto a noleggio parcheggiata poco distante, pronta a fuggire insieme all’arrestato.

Le conseguenze dell’operazione

Il giovane è stato tratto in arresto per tentata truffa aggravata in concorso e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

La donna è stata invece denunciata in stato di libertà per concorso nel reato di tentata truffa aggravata. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Il ruolo delle vittime e l’importanza della prevenzione

Il caso di Ghedi sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione delle truffe ai danni delle persone più vulnerabili. La prontezza dell’anziano, che ha saputo riconoscere i segnali di una possibile frode e ha chiesto aiuto ai veri Carabinieri, ha permesso di sventare il piano dei malviventi e di evitare la perdita di denaro e oggetti di valore.

IPA