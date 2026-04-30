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Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Montelibretti (Roma), dove un uomo e una donna di 23 anni sono stati fermati in flagranza per una tentata truffa ai danni di un anziano di 69 anni. L’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio del 28 aprile, quando i militari hanno scoperto il raggiro in corso e sono riusciti a bloccare i presunti responsabili.

Tentata truffa a Montelibretti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si inserisce nell’ambito di un rafforzamento dei servizi di controllo volti a contrastare i reati che colpiscono le persone più vulnerabili.

I Carabinieri della Stazione di Montelibretti (Roma) hanno agito tempestivamente, riuscendo a sventare una tentata truffa che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per una coppia di anziani residenti nel piccolo centro laziale.

La dinamica dei fatti

Nel dettaglio, i fatti si sono svolti nel primo pomeriggio del 28 aprile. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un 69enne italiano intento a parlare al telefono con un individuo che si spacciava per Carabiniere.

Quest’ultimo lo invitava a recarsi in una caserma dell’hinterland romano per una presunta notifica. Insospettiti dall’insolita richiesta, i Carabinieri hanno approfondito la situazione e si sono recati presso l’abitazione dell’uomo.

L’intervento presso l’abitazione

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la moglie convivente dell’anziano, una donna di 65 anni, anch’essa impegnata in una conversazione telefonica con un uomo che, sempre fingendosi Carabiniere, la stava convincendo a raccogliere tutto l’oro di famiglia in una busta. Il piano prevedeva che una “delegata” sarebbe passata a ritirare il bottino di lì a poco.

Pochi istanti dopo, una giovane di 23 anni si è presentata presso l’abitazione degli anziani per ritirare la refurtiva. Tuttavia, ad attenderla ha trovato i Carabinieri della Stazione di Montelibretti, che l’hanno immediatamente fermata. Nel frattempo, in strada, altri militari hanno bloccato il presunto complice, anch’egli di 23 anni, che attendeva in auto il ritorno della giovane con il bottino.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito i due giovani sono stati condotti, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, presso le camere di sicurezza, in attesa di essere portati il giorno successivo davanti al Tribunale di Tivoli per la convalida dell’arresto.

Il giudice, al termine del rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.

IPA