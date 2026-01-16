Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di Torino è stato arrestato per tentata truffa ai danni di una donna anziana a Pino Torinese, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri locali. L’uomo, ventitreenne di origine nordafricana, è stato fermato mentre tentava di recuperare denaro e gioielli dalla vittima dopo averla contattata telefonicamente fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine.

Tentata truffa a Pino Torinese

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 14 gennaio, quando una pattuglia della stazione di Pino Torinese è intervenuta in seguito alla richiesta di aiuto di una donna settantaseienne del posto.

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima è stata contattata telefonicamente da individui che si sono spacciati per Carabinieri. Gli impostori le hanno intimato di raccogliere e consegnare denaro e preziosi, sostenendo che ciò fosse necessario come cauzione per evitare il coinvolgimento suo e del marito in una presunta rapina.

La richiesta, avanzata con tono perentorio, aveva lo scopo di spaventare la donna e indurla a cedere i suoi beni.

L’intervento dei veri Carabinieri

La donna, insospettita dalla telefonata e dalla richiesta insolita, ha deciso di rivolgersi alla centrale operativa dei Carabinieri di Pino Torinese. Gli operatori, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, hanno effettuato le necessarie verifiche e hanno inviato una pattuglia presso l’abitazione della donna.

Una volta giunti sul posto i militari hanno fornito indicazioni su come comportarsi durante le successive conversazioni telefoniche con i malintenzionati, suggerendo risposte utili a favorire l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto del presunto truffatore

Dopo una lunga telefonata il presunto truffatore si è presentato presso l’abitazione della vittima per ritirare i beni richiesti. Tuttavia, ad attenderlo ha trovato i Carabinieri che lo hanno immediatamente fermato e identificato.

L’uomo, un ventitreenne residente a Torino di origine nordafricana, è stato arrestato con l’accusa di tentata truffa ai danni di persona a minorata difesa.

Le conseguenze e la posizione dell’arrestato

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Torino,il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Il caso di Pino Torinese mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto alle truffe ai danni delle persone più vulnerabili.

La prontezza della vittima nel segnalare l’accaduto e la rapidità di intervento dei Carabinieri hanno permesso di sventare il tentativo di reato e di assicurare il presunto responsabile alla giustizia.

IPA