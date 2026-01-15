Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Frode nell’ambito della compravendita online di automobili: per questo motivo un 54enne è stato denunciato a Spoleto. L’uomo è stato individuato come presunto responsabile di una truffa ai danni di una donna che aveva tentato di acquistare un’auto su internet.

La denuncia

L’indagine è scaturita da una denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto.

La donna ha raccontato agli agenti di essere stata coinvolta in un complesso raggiro avvenuto durante una trattativa per l’acquisto di un’autovettura tramite una piattaforma di annunci online.

La dinamica della truffa

I fatti risalgono alla fine di ottobre 2025. Il figlio della denunciante aveva individuato un’automobile in vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso su un sito di annunci.

Dopo aver preso contatto con il presunto venditore le parti si sono accordate per una modalità di pagamento che prevedeva bonifici istantanei e la permuta di un veicolo.

Nei giorni successivi la vittima è stata indotta a effettuare numerosi bonifici per presunti problemi tecnici, costi di trasporto e altre motivazioni fittizie, arrivando a versare complessivamente 7.800 euro.

La situazione si è ulteriormente aggravata quando un secondo soggetto, presentatosi come responsabile del salone di vendita, ha richiesto ulteriori somme di denaro e i codici OTP inviati dalla finanziaria con il pretesto dell’attivazione di una garanzia.

L’intervento dell’ufficio antifrode

Grazie all’intervento tempestivo dell’ufficio antifrode la vittima è riuscita a bloccare diverse richieste di finanziamento che erano state fraudolentemente aperte a suo nome.

Tuttavia, quando la donna ha smesso di acconsentire alle ulteriori richieste di denaro, è stata oggetto di offese e insulti telefonici da parte dei truffatori.

Denunciato 54enne di Spoleto

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Spoleto hanno permesso di risalire al presunto responsabile.

L’uomo, un 54enne, avrebbe utilizzato documenti di identità smarriti o sottratti per portare a termine la compravendita di altre autovetture e sottrarre così il denaro alla vittima con le modalità appena elencate.

Al termine delle attività di rito il 54enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. Gli investigatori dovranno capire se si tratta di un unico episodio o se il soggetto si sia reso protagonista di altri reati simili in precedenza.

IPA