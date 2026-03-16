Tentati rapimenti di bambini da Nord a Sud, cosa sta succedendo in Italia: il punto degli esperti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo i tentati rapimenti di bambini segnalati in diverse città italiane, cresce l’attenzione sulla sicurezza. Gli esperti concordano sulla corrispondenza fra i responsabili e una tipologia ricorrente di soggetti, caratterizzati da problemi psicologici o dipendenze. L’invito è quello di mantenere alta la vigilanza, senza però sfociare in allarmismi.

Tentati rapimenti di bambini, tanti i casi

La sequenza di episodi avvenuti in varie città italiane ha alimentato preoccupazioni sulla sicurezza dei minori e riflessioni sulle possibili cause di questi comportamenti. I tentati rapimenti di bambini a Trieste, Caivano, Bergamo e Latina hanno accresciuto in particolare i timori delle famiglie, a cui si aggiunge quello per i rischi di emulazione prodotti dalla diffusione delle notizie.

Durante la trasmissione “Ore 14”, condotta da Milo Infante, la psichiatra Sarah Viola ha sottolineato come negli ultimi tempi questi fatti vengano riportati con maggiore frequenza.

ANSA

Il rischio di emulazione

“Li riportiamo molto spesso adesso purtroppo questi fatti, i bambini non sono al sicuro perché le persone con disequilibri sono molto numerose, e i disequilibri rispetto alla maternità purtroppo sono frequenti” ha osservato l’esperta.

“I bambini sono anche fonte di guadagni in vario modo, e non voglio neanche citare come, per cui sicuramente c’è una pericolosità oggi nell’essere bambini. Mi vien da dire: non perdiamoli mai di vista”.

Quando episodi di questo tipo ricevono grande visibilità mediatica, alcune persone particolarmente suggestionabili potrebbero essere spinte a replicare comportamenti simili. “C’è un nesso di emulazione” ha aggiunto Viola, “c’è proprio una suggestionabilità delle persone. È come se tu avessi qualcosa dentro di te che non hai portato ancora a livello di coscienza, senti la notizia e questa cosa diventa fattuale. E quindi tu premediti un’azione di questo tipo”.

Chi sono i rapitori

Un’altra riflessione sul tema è arrivata dalla trasmissione “Dentro la Notizia”, dove il giornalista Carmelo Abbate ha evidenziato come molti dei casi raccontati negli ultimi giorni sembrino avere un tratto comune: persone con evidenti difficoltà psicologiche o con comportamenti alterati.

“Il filo rosso che unisce questi casi è il fatto che tutte queste persone non stiano bene psicologicamente, o per alterazione da alcol o per un equilibrio psichico non diciamo sereno” ha spiegato. “Se ci fosse un altro tipo di filo rosso ci sarebbe da preoccuparsi”.

I consigli degli esperti

Nonostante la preoccupazione, gli esperti invitano a evitare reazioni dettate dal panico. Come ha sottolineato Carmelo Abbate, non è pensabile rinunciare alla vita quotidiana o smettere di frequentare luoghi pubblici con i propri figli.

“Possiamo, dobbiamo assolutamente continuare. Le mamme, i papà con bambini piccoli, devono continuare a fare la vita che fanno, però magari tenere un po’ gli occhi aperti” ha consigliato il giornalista.

Anche la psichiatra Sarah Viola ha ribadito l’importanza della vigilanza, invitando a non perdere mai di vista i più piccoli soprattutto nei luoghi affollati. La prevenzione, secondo gli esperti, resta lo strumento più efficace per evitare che episodi isolati possano trasformarsi in situazioni più gravi.

I casi segnalati in Italia

La preoccupazione è dovuta soprattutto alla rapidità con cui alcuni episodi si sono susseguiti nel giro di poche settimane. A Trieste un uomo avrebbe tentato di avvicinare un bambino nei pressi di una scuola. L’intervento degli adulti presenti ha evitato conseguenze e la vicenda è stata segnalata alle autorità.

Un altro episodio si è verificato a Caivano, in provincia di Napoli, dove una donna avrebbe cercato di portare via un minore vicino a un supermercato. Anche in questo caso il tentativo è stato bloccato rapidamente grazie alla presenza dei familiari.

A Bergamo si è registrato un episodio simile nelle vicinanze di un’area frequentata da famiglie e bambini, mentre a Latina un altro tentativo segnalato ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.