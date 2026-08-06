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Due vite sono state salvate grazie alla prontezza dei Carabinieri nella Provincia di Torino, dove in poche ore si sono verificati un grave incidente stradale e un tentativo di suicidio. Gli episodi, avvenuti rispettivamente a Cuorgnè e Ciriè, hanno visto l’intervento decisivo delle forze dell’ordine, che sono riuscite a prestare soccorso in situazioni di emergenza, evitando conseguenze peggiori per i protagonisti coinvolti.

Intervento notturno a Cuorgnè: salvato un giovane motociclista

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il primo episodio si è verificato nelle prime ore della notte di martedì lungo la SP45, all’altezza della località Deiro Superiore, nel territorio di Cuorgnè. Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Rivarolo Canavese, impegnata in un servizio di traduzione di un arrestato domiciliare, si è imbattuta in un sinistro stradale autonomo che ha coinvolto un giovane motociclista di 17 anni, residente nel canavese.

I tre militari presenti hanno immediatamente valutato la gravità della situazione, notando una copiosa emorragia alla gamba del ragazzo. Senza esitare, hanno utilizzato un asciugamano per tamponare la ferita, riuscendo così a fermare temporaneamente il sanguinamento. Questo gesto si è rivelato fondamentale per guadagnare tempo prezioso fino all’arrivo dell’elisoccorso del 118, che ha poi trasportato il giovane all’Ospedale “San Giovanni Bosco” di Torino. Fortunatamente, il motociclista non è risultato in pericolo di vita.

Mattinata di tensione a Ciriè: Carabinieri evitano un suicidio

Poche ore dopo, intorno alle 10 del mattino, un secondo intervento ha richiesto la presenza dei Carabinieri, questa volta a Ciriè. I militari del Radiomobile di Venaria sono stati inviati dalla centrale operativa a seguito di una segnalazione urgente: la moglie di un anziano di 76 anni aveva richiesto aiuto per un tentativo di suicidio in corso al secondo piano di una palazzina del ciriacese.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno instaurato un dialogo con l’uomo, avviando una negoziazione durata diversi minuti. La loro capacità di ascolto e la calma dimostrata sono state determinanti per conquistare la fiducia dell’anziano e convincerlo ad affidarsi alle loro parole, scongiurando così il peggio.

L’importanza della presenza sul territorio

Questi due episodi, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, sottolineano l’importanza della presenza costante e capillare delle forze dell’ordine sul territorio. La tempestività degli interventi ha permesso di evitare conseguenze tragiche sia per il giovane motociclista coinvolto nel sinistro stradale sia per l’anziano protagonista del tentativo di suicidio.

La capacità di agire con prontezza, sia in situazioni di emergenza sanitaria che in contesti di crisi personale, rappresenta un valore aggiunto per la sicurezza delle comunità locali. Gli interventi dei Carabinieri di Rivarolo Canavese e del Radiomobile di Venaria sono stati resi possibili anche grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma e alla sinergia con i servizi di emergenza sanitaria.

IPA