Tentato femminicidio a Bassano del Grappa, 42enne accoltellata dall'ex marito: grave dopo l'aggressione

Tentato femminicidio a Bassano del Grappa: una donna 42enne è stata accoltellata dal suo ex marito e si trova ora ricoverata in gravi condizioni

Tentato femminicidio a Bassano del Grappa, in Veneto. Una 42enne è stata assalita mentre si trovava sul posto di lavoro dal suo ex marito che l’ha accoltellata a più riprese. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bassiano. Oltre alle pugnalate, l’uomo l’ha presa a pugni in più parti del corpo.

Notizia in aggiornamento…

