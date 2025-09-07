Tentato femminicidio a Bassano del Grappa, 42enne accoltellata dall'ex marito: grave dopo l'aggressione
Tentato femminicidio a Bassano del Grappa, in Veneto. Una 42enne è stata assalita mentre si trovava sul posto di lavoro dal suo ex marito che l’ha accoltellata a più riprese. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bassiano. Oltre alle pugnalate, l’uomo l’ha presa a pugni in più parti del corpo.
