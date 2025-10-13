Tentato femminicidio a Canicattini Bagni a Siracusa, 33enne accoltellata dall'ex: è grave, 34enne arrestato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, piccolo comune in provincia di Siracusa: un uomo di 34 anni ha atteso l’ex fidanzata all’uscita dal posto di lavoro, poi l’ha accoltellata lasciandola in fin di vita. La donna, una mamma di 33 anni, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime.

L’aggressore è l’ex fidanzato

L’ex fidanzato è stato fermato per tentato femminicidio. La donna si era separata dal padre dei suoi due figli, di 8 e 9 anni, e aveva iniziato una relazione con un altro uomo, residente ad Avola, come riporta Rai News.

E del vicino comune di Avola sarebbe anche il presunto aggressore. Il movente, come è evidente, sarebbe dunque passionale.

Canicattini Bagni è un comune di quasi 6.500 abitanti in provincia di Siracusa, nella Sicilia orientale

Attorno alle 14:00 di lunedì 13 ottobre, la 33enne si trovava in auto con un collega, dopo avere terminato il turno di lavoro presso una Rsa di Canicattini Bagni.

L’ex compagno avrebbe improvvisamente aperto la portiera e l’avrebbe colpita con un’arma da taglio, causandole ferite gravissime. Secondo altre versioni, l’aggressione sarebbe avvenuta mentre la donna stava salendo in auto.

Donna in gravi condizioni

L’allarme, immediato, è stato dato dal collega di lavoro. La donna è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Poco dopo, il presunto aggressore è stato individuato dai carabinieri e fermato per tentato omicidio. Su di lui indagano i militari della compagnia di Noto e quelli del reparto operativo.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Nelle prossime ore il gip si occuperà di convalidare il fermo del 34enne.

Il pregresso

Secondo il sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, la giovane in passato si sarebbe rivolta ai servizi sociali del comune, spaventata dagli atteggiamenti aggressivi dell’ex fidanzato che avrebbero messo in pericolo anche i figli.