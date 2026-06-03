Tentato femminicidio a Castrovillari, donna accoltellata da un 30enne dopo un rifiuto: l'aspettava sotto casa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tentato femminicidio a Castrovillari. Un uomo ha accoltellato una ragazza, che è rimasta gravemente ferita, perché questa aveva rifiutato diversi suoi tentativi di instaurare una relazione. Dopo il rifiuto l’uomo avrebbe quindi deciso di agire. L’ha aspettata sotto casa e l’ha colpita ripetutamente. La giovane si è salvata grazie all’intervento di un amico, che ha costretto l’aggressore alla fuga. Individuato, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato femminicidio.

Tentato femminicidio a Castrovillari

L’aggressione a una ragazza a Castrovillari, in provincia di Cosenza, si configura come un tentato femminicidio. Dopo un rifiuto, un trentenne, di cui è stato divulgato il nome, ha deciso di agire.

Viste le gravi ferite riportate dalla vittima, l’accusa è di tentato femminicidio: non un’aggressione per ferire, ma con la volontà di uccidere. Infatti non solo l’uomo l’ha aspettata sotto casa per accoltellarla, ma l’ha anche strangolata.

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La vittima ha riportato gravi ferite alla testa e alla schiena. Seppur grave, è stata però salvata dall’arrivo fortuito di un amico. Questo ha costretto l’aggressore, un loro conoscente, alla fuga.

La dinamica di possesso

Il tentato femminicidio, fortunatamente sventato, si è costruito all’interno di una dinamica di possesso. Il trentenne infatti da tempo voleva convincere la vittima a instaurare una relazione.

La giovane lo aveva rifiutato in diverse occasioni, non avendo interesse romantico e relazionale con il conoscente.

Non è chiaro quando sia avvenuto il rifiuto che ha scatenato la volontà di uccidere dell’uomo. Dalle informazioni sappiamo però che si deve essere preparato per l’aggressione. L’uomo infatti in macchina aveva con sé almeno due coltelli, sui quali è stato poi trovato il sangue della vittima.

Le indagini

L’attività investigativa sarebbe scattata subito dopo l’arrivo in pronto soccorso della giovane con le gravi ferite da taglio alla testa e alla schiena.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari hanno ascoltato la testimonianza dell’amico e hanno raccolto le immagini di videosorveglianza.

Da queste analisi sono emerse le dinamiche dell’accaduto e si è avuta la conferma dell’identità dell’uomo che aveva aggredito la giovane. In casa sono stati trovati due coltelli e gli abiti sporchi di sangue, tracce presenti anche nell’auto usata per la fuga. Fermato, è accusato di tentato femminicidio.