Tentato femminicidio a Catania, 30enne cerca di uccidere la compagna: padre già in carcere per lo stesso reato

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Un uomo di 30 anni è stato fermato a Catania con l’accusa di tentato femminicidio. Il soggetto ha violentemente picchiato la compagna per poi tentare di strangolarla. Pochi mesi prima il padre si macchiò dello stesso reato, accoltellando l’ex moglie in strada, si trova attualmente in carcere.

Tentato femminicidio a Catania

Mentre si trovava in videochiamata con alcune amiche, una donna di Catania è stata brutalmente aggredita dal compagno.

L’uomo, 30 anni, dopo aver picchiato la donna ha infine tentato di strangolarla.

ANSA

Sono state le amiche ad allertare le forze dell’ordine, ma gli Agenti della Volanti di Catania hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco per riuscire a entrare nell’abitazione.

Una volta dentro i poliziotti hanno trovato l’uomo a letto che fingeva di dormire e la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di lesioni.

La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Dichiarata fuori pericolo di vita è stata tuttavia ricoverata per la gravità delle ferite.

Gli esami medici hanno confermato un tentativo strangolamento e la diagnosi è di frattura delle ossa nasali e trauma cranico con emorragia cerebrale.

Già denunciato per violenza in passato

Già nel 2023 l’uomo era stato destinatario di un provvedimento d’ammonimento per violenze ai danni dell’ex moglie.

Le amiche della vittima hanno raccontato agli inquirenti di una gelosia asfissiante e di una relazione, iniziata meno di un anno fa, dai risvolti morbosi.

Le liti violente erano frequenti e nel mese di febbraio la polizia era già intervenuta a casa della coppia per sedare un caso di violenza domestica.

Il gip ha convalidato il fermo disposto dalla Procura di Catania e emesso nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Il padre ha commesso lo stesso reato

Attualmente, anche il padre dell’aggressore si trova in carcere per lo stesso reato di tentato femminicidio.

Poche settimane dopo aver lasciato il carcere, con una condanna per reati contro il patrimonio, il 51enne tentò di uccidere la moglie che aveva chiesto la separazione.

L’uomo raggiunse la donna mentre si trovava in strada e le si scagliò contro armato di un coltello.

Lasciatela in fin di vita sul marciapiede, si diede alla fuga in scooter per poi essere rintracciato poche ore dopo dalle forze dell’ordine.

Dopo esser stata sottoposta a un intervento chirurgico, la vittima è sopravvissuta ma le sue condizioni sono gravi.

Il numero di femminicidi in Italia

Nel 2025, in Italia sono stati commessi 286 omicidi e, tra questi, sono stati 97 i casi di femminicidio. Lo riporta la più recente indagine del Viminale.

85 delle 97 vittime sono state uccise in ambito familiare/affettivo, per mano di un soggetto a loro vicino. Sono state 62 le donne assassinate dal partner o ex partner.

Si tratta di statistiche preoccupanti, ma in calo del 18% rispetto all’anno precedente, quando i femminicidi in Italia raggiunsero il numero di 118.