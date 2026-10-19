Tentato femminicidio a Imola, minaccia la moglie col coltello: lei riesce a scappare, lui si lancia dal ponte

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Imola con le accuse di tentato femminicidio aggravato e porto abusivo di armi. Dopo aver minacciato la moglie convivente con due coltelli da cucina, ha provato a condurla in una zona isolata per ucciderla. La vittima è riuscita a fuggire a piedi e a dare l’allarme. L’aggressore si è poi lanciato da un ponte sul fiume Santerno ed è stato ricoverato in ospedale.

Tentato femminicidio a Imola e minacce con coltelli

Come riporta il comunicato dell’Arma dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante la notte all’interno dell’abitazione della coppia.

L’uomo ha svegliato all’improvviso la compagna impugnando un’arma da taglio per vecchi rancori. Subito dopo le ha mostrato una seconda lama ancora più grande per intimidirla ulteriormente.

La donna ha mantenuto la lucidità e lo ha convinto a uscire insieme in auto verso il Parco delle Acque Minerali, vicino all’autodromo. L’intento dell’aggressore era quello di compiere il delitto e poi togliersi la vita.

Fuga della vittima e tentato suicidio dal ponte

Giunti sul posto, la donna ha sfruttato un momento di distrazione del marito per scappare di corsa lungo la strada. Un automobilista in transito l’ha notata e l’ha accompagnata alla caserma locale per chiedere aiuto.

I militari hanno attivato il protocollo Codice Rosso e hanno avviato le ricerche dell’aggressore nell’area circostante. Alcuni passanti hanno segnalato al 112 NUE un individuo che si era lanciato dal ponte e poi si aggirava zoppicando verso un’altra campata.

I Carabinieri lo hanno individuato in via Pisacane mentre si trovava oltre la balaustra. Un militare ha cercato di farlo desistere dialogando con lui, ma il 41enne pronunciando frasi sconnesse si è gettato da circa sei metri cadendo sul terrapieno.

Soccorsi del 118 e arresto all’Ospedale Maggiore

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente sul posto e lo hanno elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo nella zona indicata dalla vittima recuperando le due armi da taglio.

I coltelli sono stati posti sotto sequestro per effettuare tutti i rilievi del caso. L’uomo è stato dichiarato ufficialmente in stato di arresto al termine delle formalità di rito.

IPA